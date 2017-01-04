Про "тактику выжженой земли": У США богатый "опыт", есть о чем рассказать

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова директора Центрального разведывательного управления Джона Бреннана о том, что Россия якобы использовала в Сирии тактику "выжженной земли".

Фото: АР

"Главе ЦРУ господину Джону Бреннану, прежде чем растекаться мыслью по скатерти о якобы использовании Россией в Сирии невозможной для США тактики "выжженной земли", не мешало бы знать и помнить историю возникновения этого термина", — заявил Конашенков, отметив, что за всё придётся отвечать.

"Рано или поздно за всё это придётся отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасёт", — сообщается в поступившем в RT пресс-релизе Минобороны.

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии "тактику выжженной земли", "играет по собственным правилам" и "не подписывается под правилами" применительно к "вооруженным конфликтам".

Отметим, тактика "выжженной земли" - это полное широкомасштабное уничтожение любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении, чтобы они не достались противнику. Одним из наиболее крупных и известных случаев использования данной тактики является операция "Ranch Hand", проводившаяся армией США во время войны во Вьетнаме для уничтожения джунглей в Лаосе и Южном Вьетнаме.

Протокол I Женевских конвенций 1977 г. запрещает уничтожение в ходе боевых действий запасов и источников пищи и питьевой воды для мирного населения. Однако, случаи применения тактики "выжженной земли" отмечаются до сих пор. В числе стран, до сих пор не ратифицировавших Протокол I, — США, Израиль, Иран и Пакистан.

Отметим, в результате бомбардировок Мосула силами коалиции, возглавляемой США, ежедневно гибнут десятки мирных жителей. Это чревато гуманитарной катастрофой и может обернуться "пирровой победой" для Вашингтона, заявил ТАСС дипломатический источник.

По словам источника агентства, еще до своего начала операция по зачистке Мосула от боевиков "Исламского государства"* может превратиться в гуманитарную катастрофу.

"Ежедневные бомбардировки города и близлежащих населенных пунктов, особенно стратегической авиацией США, уносят от 40 до 70 человек среди мирного населения. Продолжение такой стратегии и дальше обернется "пирровой победой" для уходящей администрации США", — сказал собеседник ТАСС.

Сегодня портал Conflict News опубликовал на своей странице в Twitter видео бомбардировки позиций "Исламского государства" в Мосуле силами международной коалиции. В ролик вошли кадры с залпами французской артиллерии по Мосулу. Французская военная группа в Ираке использует самоходные артиллерийские установки CAESAR с орудиями 155-миллиметрового калибра. Также на видео показано, как с базы Аль-Асад поддерживают наступление иракской армии на Мосул американские САУ М-109 ("Паладин").

Франция присоединилась к международной коалиции в сентябре этого года. Как заявлял французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, артиллерия поступит в распоряжение иракской армии.

17 октября власти Ирака официально объявили о начале операции по освобождению города Мосул. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Помимо правительственных сил, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция.

Мосул — второй по величине иракский город с населением 1,3 млн человек — более двух лет находится под контролем "Исламского государства". По данным Международной организации по миграции на 4 ноября, более 22 тыс. иракцев были вынуждены покинуть свои дома в результате операции по освобождению от ИГ провинции Найнава и его административного центра — Мосула.

Операция по освобождению Мосула продолжается уже почти три недели, но до сих пор, как признал командующий операцией "Несокрушимая свобода" американский генерал Стивен Таунсенд, вооруженные силы Ирака и коалиция под руководством США так и не смогли заблокировать главный оплот террористической группировки.

* "Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России

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