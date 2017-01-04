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Источник Правда.Ру

Новому госсекретарю США назначили пенсию в 180 миллионов долларов

Мир » Северная Америка » США и Канада

Управляющий директор крупнейшей нефтяной компании мира Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить новым госсекретарем США, получит от компании пенсию в размере $180 миллионов.

Новому госсекретарю США назначили пенсию в 180 миллионов долларо
Фото: АР

 Как пишет Wall Street Journal, если Тиллерсон будет назначен на пост госсекретаря, компания передаст в фонд эквивалентную стоимость двух миллионов акций, также Тиллерсон сможет продать свои оставшиеся 600 тысяч акций на сумму около 54 миллионов долларов. По данным издания, Рекс Тиллерсон получит на семь миллионов долларов меньше, чем если бы его не выбрали на пост госсекретаря.

Напомним, ранее Pravda. Ru сообщала, что главой госдепартамента решением избранного президента Дональда Трампа станет бизнесмен Рекс Тиллерсон. Трамп увидел в нем человека, "способного добиваться поставленных результатов в переговорах с любыми партнерами, а также обладающего обширными деловыми связями по всей планете".

Американские политики и СМИ уже выражали опасения, упоминая о связях Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью" и неоднократно проводил переговоры с Владимиром Путиным.

"У Рекса Тиллерсона прекрасные связи с Россией, готова огромная сделка на сотни миллиардов долларов по разработке арктической нефти. Кроме того, он получил орден "Дружбы народов".

Из Республиканской партии некоторые сенаторы категорически против его кандидатуры. А сейчас в сенате расклад такой: 52 республиканца и 48 демократов, нужно простое большинство. Но сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио заявили, что точно не проголосуют за Тиллерсона. Идет проверка, насколько Трамп сумеет отстоять свои взгляды на внешнюю политику, на то, чтобы ее переформатировать", — рассказал ранее Pravda.Ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

"Сейчас для Трампа фигура Тиллерсона, в том числе, значит то, что он может пробовать свою силу в сенате. То есть Трамп пытается понять, удастся ли ему сформировать коалицию своих уже на сей раз совершенно четких сторонников или не удастся, такая вот разведка боем. Трамп хочет "осушить болото". За последние лет пятнадцать правительство США оказалось чересчур раздутым: создавались новые посты, новые должности, и сейчас необходимо значительно сократить государственный аппарат.

Для таких задач он набирает людей сторонних, которые не связаны с истеблишментом, на которых невозможно повлиять, для того чтобы изменить внутриполитический расклад. С этой точки зрения, Тиллерсон подходит очень хорошо на пост госсекретаря", — считает кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Александр Бедрицкий.

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Темы США Дональд Трамп Рекс Тиллерсон
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