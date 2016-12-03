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Источник Правда.Ру

Нацразведка США против "охоты на русских"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер выступал против принятия Конгрессом законопроекта о создании специального комитета для борьбы с "тайным влиянием России на другие страны". По его мнению, этот проект закона "выходит за рамки надзора и является мелочным регламентированием", пишет Коммерсант.

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источник Pravda.Ru

Кроме того, считает глава Нацразведки, законопроект может навредить связям разведслужб США с иностранными коллегами. В своем обращении господин Клэппер также пишет, что работа комитета будет, по сути, дублировать действия, которые уже проводятся рядом разведывательных организаций США. Письмо с таким содержанием было отправлено им еще 9 сентября.

Кстати, в начале года глава национальной разведки США Джеймс Клэппер назвал Россию и Китай главными угрозами для страны, подчеркнув, что обе страны "развивают свои киберсистемы". Также, по его словам, "Россия продолжает модернизацию своих вооруженных сил".

Напомним, палата представителей конгресса США, большинство в которой принадлежит Республиканской партии, приняла законопроект, который предусматривает создание специальной межведомственной группы по "выявлению тайного влияния" России. Как сообщает агентство Associated Press, в документе говорится о "противодействии активным шагам России по обеспечению тайного влияния на народы и правительства". В частности, речь идет о "манипулировании СМИ" и "финансировании агентов влияния".

Между тем ранее нижняя палата конгресса США приняла закон о выделении средств Министерству обороны страны в 2017 финансовом году, одобрив расходы на "сдерживание России" в размере 3,4 миллиардов долларов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на бюджет Министерства обороны США.

Напомним, ранее Правда.Ру писала о том, что Пентагон просит $3,4 млрд на войну с "возрожденной Россией". Доклад по оборонной политике Соединённых Штатов, представленный министром обороны Эштоном Картером, гласит о том, что "из-за возрождения России и её агрессивной политики" им придётся бросить силы на сдерживания роста влияния Кремля. Причем США считает Россию одним из ключевых противников, обходя стороной даже ИГИЛ (запрещенную в нашей стране организацию).

В качестве мер, которые помогут "сдержать" Россию, были указаны: наращивание боевых сил на территории Европы, покупка новой формы для солдат и их обучение.

Примечательно, что на "сдерживание агрессии России" на 2017 год Министерство обороны запросило $3,4 млрд, что почти в 4 раза больше, чем в 2016, когда сумма составила 789 млн $.

Кстати, на борьбу с Россией выделить "кругленькую сумму" хотела и Европа. Правда, там говорят об угрозе информационной. Депутаты Еропарламента проголосовали за принятие резолюции о "враждебной пропаганде" нашей страны. Главной угрозой Евросоюзу и его партнерам в документе назвали российские СМИ.

Кроме того, противодействие России авторы резолюции приравняли к борьбе с "Исламским государством" (группировка запрещена в России). В связи с этим нужны новые проекты по контрпропаганде и, соответственно, дополнительные деньги, уверены инициаторы документа. Ранее сообщалось, что на эти цели может уйти миллион евро.

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Разведка США тратит миллиарды на слежку за Россией
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