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Источник Правда.Ру

Путин выдвинул США ультиматум: Снять санкции и отменить список Магнитского

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония из-за недружественных действий Вашингтона. Соглашение может быть восстановлено при выполнении американской стороной нескольких условий.

Путин выдвинул США ультиматум: Снять санкции, отменить список Ма
Фото: АР

Как следует из законопроекта, опубликованном в базе данных Госдумы, действие договора возобновится, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих ограничений, в том числе потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки.

Данные меры обозначены как "недружественная политика" США в отношении России. Также Москва возобновит соглашение, если США сократит военную инфраструктуру и численности войск на территории стран НАТО, вступивших в Альянс после 2000 года. Как сообщает Slon, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил такое решение также тем, что Россия "дальше не считает возможным в одиночку выполнять положения этого договора".

Договор об утилизации плутония между РФ и США действовал с 2000 года, он предусматривал утилизацию излишков оружейного плутония с помощью производства оксидного топлива, использования в энергетических ядерных реакторах и захоронения.

Напомним, в декабре 2012 года в США был принят "акт Магнитского", вводящий визовые и экономические санкции в отношении граждан РФ, якобы причастных к нарушениям прав человека. Закон назван в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО в 2009 году. Позже СМИ сообщали, что список Магнитского был куплен Браудером и Ходорковским. А Высокий суд Лондона признал несостоятельность обвинений Уильяма Браудера и Джемисона Файерстоуна в участии бывшего следователя МВД Павла Карпова в пытках и убийстве юриста фонда Сергея Магнитского.

Санкции США даже по мнению американского бизнеса, не говоря про европейский, наносят США огромный ущерб. Помощник госсекретаря США, признала, что все санкции, введенные против России, обернулись большими проблема для экономики Запада. Об этом она заявила в своем выступлении в Центре европейского политического анализа в Вашингтоне.

По ее словам "Соблюдение санкций является нелегким делом, и многие страны платят высокую цену. Мы это знаем". Однако, не смотря на это, "откатывать" санкции ее начальство пока не намерено.

Также санкции против России наносят ущерб европейской экономике. Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов даже из "фазы противостояния" с Россией перейти к "надежному пониманию общей безопасности". Теперь Штайнмайер отстаивает принципиально иную точку зрения и даже заявляет, что было бы ошибкой "отмахнуться от России".

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