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Источник Правда.Ру

Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор

Мир » Северная Америка » США и Канада

Аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джей Огилви в своей колонке делится впечатлениями от последней поездки в Россию. Автор сразу предупреждает, что они противоречат большей части того, что транслируют западные СМИ. 

Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Фото: АР

"Какое же впечатление от России у меня сложилось по итогам моей последней поездки? Выглядит ли она страной, страдающей от санкций? До некоторой степени, но не сильно. А страной, собирающейся завоевывать Запад? Абсолютно нет. Напротив, я видел праздники. Я видел благосостояние. Я видел улицы, полные свободных, расковано ведущих себя людей. Об этом говорили их осанка, походка, взгляд, одежда!", - цитирует автора ИноСМИ. 

При этом Огилви отмечает, что был не только в Москве, неделю он провел в Екатеринбурге, четвертом по величине российском городе, расположенном за два часовых пояса от Москвы. 

"Екатеринбургский "Ельцин Центр" - архитектурное чудо. Мэр города как будто сошел с экрана кино. Это долговязый (его рост - 6 футов 5 дюймов) 54-летний любитель пробежек, яркий и обаятельный.

 Если оставить в стороне множество мелких приятных черточек, восторги по поводу старой и новой архитектуры и интерес местной экзотике, нужно упомянуть два общих момента. Первый связан с двумя секторами экономики, о которых мне говорили в 2005 году. Санкции подтолкнули Россию капитализировать свою потребительскую экономику с помощью импортозамещения. Это давно было необходимо сделать, но до санкций не получалось. Из-за трудностей с импортом многих потребительских товаров русские учатся производить эти товары самостоятельно - и уже многого добились. Изобилие природных ресурсов, изобретательность и высокообразованная рабочая сила способствуют их успехам.

Второй относится к часто встречающемуся сравнению российского пути к модернизации с китайским. Китай провел экономические реформы до политических, а Россия - политические реформы до экономических. До сих пор - особенно в 1990-х годах, в период неуклюжей российской приватизации, которую направляли американцы, - китайским путь казался намного более удачным. Однако теперь, когда трения с Западом, вызванные аннексией Крыма, усилили позиции российского авторитарного лидера Владимира Путина, в России возник новый вид автократического капитализма, способный соперничать с автократическим капитализмом Китая. Русские идут своим путем и, по моим наблюдениям, добиваются впечатляющих результатов", - пишет Джей Огилви. 

Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что индексы социальных оценок, фиксирующие мнение россиян о своей жизни и положении в стране, в сентябре достигли максимумов по сравнению с прошлыми месяцами 2016 года. В соцопросе приняли участие 1600 человек из 130 населенных пунктов 46 регионов России.

Как пишут "Известия", индекс социальных оценок рассчитывается как разница между ответами респондентов о проблемах "они уже позади" и суммой ответов "переживаем их сейчас" и "они еще впереди". Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее смотрят граждане в будущее.

Так, в  месяц проведения выборов в Государственную индекс социальных оценок взлетел с 1 пункта (показатель августа) до 18 пунктов (показатель сентября), став самым высоким в нынешнем году. По сравнению с началом года социологи отмечают еще более ощутимый прирост - c февраля тех, кто положительно оценивает ситуацию в России, стало гораздо больше - индекс оценок вырос на 34 пункта. Доля положительно оценивающих ситуацию в стране выросла с 48% опрошенных в августе до 57% в сентябре, а показатель отрицательных оценок, в свою очередь, снизился с 47 до 39% от числа участников опроса.

Улучшились также показатели, касающиеся личной жизни россиян. Индекс социальных оценок в этой области тоже стал выше. Если в апреле, например, он равнялся 35 пунктам, то к сентябрю достиг годового максимума - 45 пунктов. Положительно оценивают свою жизнь в сентябре 2016 года 71% опрошенных.

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