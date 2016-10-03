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SpaceX и Boeing в пролете - NASA купит места в "Союзе"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Для своих астронавтов в 2019 году NASA подумывает приобрести места на пилотируемом корабле "Союз", ведь компании Boeing и SpaceX не успевают подготовить свои корабли к сроку.

SpaceX и Boeing в пролете - NASA купит места в Союзе
Фото: АР

Как пишет Ars Technica, официально NASA еще не обсуждало этот вопрос с "Роскосмосом". Однако именно сейчас самое время приступить к переговорам с российской стороной, ведь для строительства дополнительной ракеты-носителя требуется как раз три года.

Американские коммерческие компании Boeing и SpaceX занимаются разработкой своих пилотируемых кораблей — Starliner и Dragon. Сроки сдачи проектов уже поджимают, поэтому Хьюстон решил рассмотреть возможность покупки дополнительных мест на "Союзе". NASA надеется, что хотя бы одно из частных космических судов будет способно выполнять оперативные задания к концу 2017 или началу 2018 годов. Однако Boeing уже сдвинул даты предположительной готовности своего аппарата на начало 2018 года. SpaceX все еще планирует запуск в конце 2017 года. Но и здесь задержки неизбежны, особенно принимая во внимание недавний несчастный случай — взрыв ракеты Falcon 9. Поэтому, в тайне NASA обеспокоено дополнительными задержками, из-за которых планы запуска своих пилотируемых кораблей будут отложены до 2019 года.

По данным Ars Technica, решение купить места на "Союзе" в NASA примут не раньше декабря, конгресс вряд ли будет готов оплатить места в российском корабле, ведь цены неуклонно растут. Сейчас одно из необходимых шести мест на "Союзе" обходится США почти в 82 миллиона долларов. К 2019 году стоимость еще увеличится.

Когда США все-таки запустят свои коммерческие космические корабли, NASA и "Роскосмосу" придется вести переговоры об оплате мест в Starliner или Dragon. В каждой команде, прибывающей на МКС, обязательно есть представители ключевых партнеров — России и США, а рейсы поочередно осуществляют корабли "Союз", один из них будет замещен американским кораблем.

Как отмечает издание, "Роскосмос" вряд ли согласился заплатить за место для своего космонавта сумму, сравнимую с той, которую NASA платит за места на "Союзе". Издание предполагает, что Россия может сослаться на то, что полеты пока еще ведутся в экспериментальном режиме.

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