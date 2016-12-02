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Источник Правда.Ру

С новым министром обороны США мы встретимся на Евфрате — мнение

Мир » Северная Америка » США и Канада

Новым министром Обороны США Трамп назначил отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса. 66-летнего Мэттиса называют "ярым противником Путина и другом Украины". Отставной генерал, который получил прозвище Бешеный пес, считает Россию "хищным" государством.

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Фото: AP

Чего ждать России от нового главы Пентагона, Правда.Ру спросила у ведущего эксперта центра военно-политических исследований МГИМО, доктора политических наук Михаила Александрова.

— При Обаме Пентагон выступал в роли плохого полицейского в Сирии, говорили, что он даже ведет свою политику, например "ошибается" при бомбежках Дэйр-эр-Зора. Как будет сейчас, при новом министре?

— Я не думаю, что Пентагон был в роли плохого полицейского во время президентства Обамы. Там была скоординированная политика Обамы, направленная на поддержку международных террористических групп, действовавших в Сирии, в Ираке. Поэтому все эти якобы случайные события — это целенаправленная кампания Обамы. Это и оставление складов с боеприпасами для ИГИЛ при быстром отступлении иракской армии, сбрасывание военных грузов на парашютах —якобы по ошибке — террористам, а также подготовка боевиков инструкторами США, которые затем якобы тоже случайно перешли на сторону террористов, и удары по позициям сирийской армии — все из этой же оперы. Смыслом этой политики было развалить шиитскую ось Иран-Сирия-Ирак. Частично эта цель была достигнута, до того момента, пока Россия не вмешалась в эти события, и не нанесла удар по террористам.

Исходя из предвыборных заявлений Трампа, можно сделать вывод, что он не стремится к поддержке международного терроризма. По крайней мере, на словах так вырисовывается. Новый министр обороны США Джеймс Мэттис, как его называют "Бешеный пес", принимал участие в военных кампаниях и является человеком, заточенным на борьбу с терроризмом. Есть тут определенный оптимизм, что США будут бороться с терроризмом всерьез. Но это, однако, не должно нас вводить в заблуждение, потому что этот "бешеный пес" к России тоже не очень хорошо настроен, насколько я знаю. С другой стороны, любой военный должен за жесткую позицию со своей стороны выступать, тут ничего странного нет. Было бы, наоборот, странно, если бы он выступал за мягкую позицию.

— Коалицию с нами будет организовывать настоящую, не фальшивую?

— Я считаю, что идеальным вариантом было бы заключение соглашения между Россией и США о совместной сухопутной операции в Сирии. То есть американцы бы наступали из Ирака силами 2-3 дивизий, а мы высадили бы несколько воздушно-десантных дивизий тоже в Сирии, и выступали уже на Север, и где-то встретились бы в районе сирийско-иракской границы. Таким образом, прикончили бы международных террористов. Это заняло бы немного времени. Потери будут небольшие. И с нашей, и с американской стороны. Потому что, конечно, это будет бесконтактная война с мощным напором. Раздавим эту террористическую гадину и встретимся на новой Эльбе в виде Евфрата. Конечно, об этом можно только мечтать, не знаю, как Трамп себя на практике поведет. Но, по крайней мере, мы такую идею должны озвучивать постоянно, чтобы у него было представление о том, как можно было бы совместно действовать.

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