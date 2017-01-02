Обама решил выступить с прощальной речью по примеру Вашингтона

Президент США Барак Обама выступит с прощальным обращением к нации 10 января. Об этом сообщает CNN. Как отмечает телеканал, выступление пройдёт в Чикаго, родном городе Обамы.

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По словам действующего президента США, он последовал примеру Джорджа Вашингтона, который написал прощальное обращение к американскому народу более 220 лет назад.

"Я только начинаю писать свои замечания. Но я думаю о них, как о шансе выразить благодарность вам за это удивительное путешествие, торжественно отметить способы, которыми вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, а также изложить некоторые соображения о том, в каком направлении мы будем двигаться дальше", — цитирует заявление Обамы РИА "Новости".

Напомним, за три недели до ухода Барак Обама ввел новые санкции против России. Это было сделано в связи с приписываемыми РФ кибератаками на выборах в США. США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Кроме того, 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата. Им дали несколько суток, чтобы вернуться на Родину.

Ближайшая помощница избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй считает, что новые антироссийские санкции, объявленные властями США, могут являться попыткой администрации Обамы лишить республиканца свободы действий. Об этом Конуэй заявила в четверг в эфире телеканала CNN.

"Даже те, кто симпатизируют президенту Обаме в большинстве вопросов, отмечают, что он сделал это сегодня, в частности чтобы загнать в угол избранного президента Трампа", — сказала она.

О том, чем еще удивит Обама до ухода, Правда.Ру спросила эксперта. Историк и публицист Андрей Фурсов считает, что объявление войны России исключено: этого Обаме просто не позволят сделать "хозяева".

— Рациональный момент заключается в том, что он делает все, чтобы осложнить жизнь администрации Трампа. Но здесь он, безусловно, просчитается. Потому что Трамп человек системный, но и может играть, нарушая правила. И Трамп отменит, думаю, многие санкции. Кстати, Трамп уже отреагировал на последние действия Обамы, организовав встречу с руководством разведки США, — рассказал он.

Подробнее читайте в материале: Андрей Фурсов: Разжечь войну с Россией Обаме "хозяева" не позволят.

Тем временем стало известно, чем займется Трамп сразу после инаугурации 20 января. Он собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы, заявил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер.

"В первый день (после инаугурации- ред.) он (Дональд Трамп — ред.) подпишет целый ряд приказов", включая те, которые "отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией (Барака Обамы — ред.) за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", — заявил Спайсер в интервью телеканалу ABC.

Между тем, как ранее сообщала Правда.Ру, в конгрессе уже заявили: если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США.

Шифф отметил, что принятых мер против России недостаточно. По его словам, если Трамп предпримет шаги, чтобы отменить санкции против РФ, на усилении режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

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