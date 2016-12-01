Афроамериканцы не будут вечно терпеть беспредел полиции

Офицера Северной Каролины, который в сентябре смертельно ранил чернокожего американца, оправдали. Отметим, что безнаказанное убийство чернокожих полицией носит в США систематический характер. 7 июля во время марша протеста в Далласе (штат Техас) двое людей открыли стрельбу по полицейским. Пять сотрудников правоохранительных органов погибли, семь были ранены.

Фото: АР

Сейчас в США вновь вспыхнули протесты. О том, какие последствия они будут иметь, рассказал Pravda.Ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), доктор исторических наук Юрий Рогулев.

— Могут ли акции принять серьезный характер?

— Ситуация взрывоопасная, и насколько такое решение будет поддержано общественностью, большой вопрос, но проблема заключается в том, что такие протесты могут вспыхнуть в любой момент. Ситуация в достаточной степени накалена. Она немного отошла на второй план из-за активной избирательной компании, выборов, но сейчас, я думаю, все вернется на круги своя. Когда и как конкретно, трудно сказать. Конечно, такого рода решение вызывает возмущение и недовольство у афроамериканцев.

— Будет ли как-то меняться система с приходом Трампа?

— Полиция не является федеральной структурой. Она подчиняется местным властям. Поэтому от избрания одного президента такую проблему не решить. Этим занимаются муниципалитеты городов, правительства штатов. Для этого выделяются соответствующие средства. Это программа, которой занимаются местные власти. Поэтому избрание президента на это может слабо влиять.

Другое дело, что в рамках государства можно принять некие общефедеральные меры, которые бы могли оказывать воздействие на ситуацию в штатах. Это тоже вопрос очень непростой и связан уже с деятельностью конгресса. Такие меры принять будет сложно. Наличие этой проблемы — одно из последствий американского федерализма. Она, безусловно, есть.

Отметим, что система социальных отношений в США выстроена так, что маргинальное население, в основном темнокожие и "латинос", не принимаются обществом. Убитые копами Элтон Стерлинг и Эрик Гарнер — отбывшие свой срок заключенные, которых не принимали на работу. У первого пять детей, у второго - шесть. Такие парни, если им повезет, зарабатывают 64-72 процента от того, что зарабатывает на их месте белый. Но если раньше система пособий сдерживала протестные настроения "черной" Америки, то теперь возможностей у государства все меньше.

Настоящая проблема Америки - это не права геев, не "агрессивная Россия", а скатывание в пропасть насилия. Надо скрупулезно заниматься повышением контроля над оборотом оружия, незаконной миграцией, а также ростом реальной экономики, иначе поляризация в обществе будет расти.

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