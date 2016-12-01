США запретят российским дипломатам "высовываться из посольства"

Конгресс США принял законопроект, ограничивающий перемещения российских дипломатов в стране.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт палаты, положение о дипломатах включено одним из пунктов в законопроект о финансировании американских спецслужб в 2017 году.

"Аккредитованные сотрудники дипломатических представительств России в США не могут выезжать дальше, чем на 25 миль (40 километров) от своих офисных зданий в течение календарного квартала", — говорится в документе.

Отмечается, что исключения будут допускаться лишь в тех случаях, когда ФБР до конца предыдущего календарного квартала выступит со спецзаявлением об отсутствии нарушений со стороны сотрудников дипмиссии.

В МИД России раскритиковали подобные инициативы властей США, пообещав дать "зеркальный ответ".

Ранее Pravda.Ru писала, что спецслужбы США продолжают попытки вербовки российских дипломатов, используя методы давления. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что дело доходит до угроз членам семей.

В официальном сообщении МИД говорится, что "за последние два с половиной года заметно участились вербовочные подходы к нашим сотрудникам, причем американские спецслужбы не гнушаются самых неприглядных методов давления вплоть до угроз здоровью членов семей".

По словам Рябкова, недавно в Вашингтоне пошли на общее ужесточение режима перемещения российских официальных лиц по территории США.

Палата представителей конгресса США, большинство в которой принадлежит Республиканской партии, также приняла законопроект, который предусматривает создание специальной межведомственной группы по "выявлению тайного влияния" России.

Запад достал "российскую угрозу" из пыльных закромов, чтобы подогреть спрос на оружие, пишет Contra Magazin. Увеличение военных расходов в Европе обеспечит оборонным предприятиям баснословные прибыли, считает автор статьи Марко Майер.

Чтобы искусственно нагнетать панику, военно-промышленный комплекс использует лоббистов в СМИ и политике, поясняет журналист. Именно трансатлантические СМИ искусственно нагнетают панику, чтобы американским марионеткам в европейских парламентах было проще продвигать инициативы по увеличению военных расходов.

Pravda.Ru попросила рассказать о нагнетании обстановки вокруг мнимой "российской угрозы" политолога, главного редактора аналитического Центра КАТЕХОН Леонида Савина.

Эксперт отметил, что взаимосвязь военно-промышленного комплекса с политическими лоббистскими структурами США наблюдается уже давно. Эта политика работает еще со времен Второй мировой войны, и именно поэтому страна уже не представляет себя вне подобной структуры.

"Тут все взаимосвязано — и геополитические, и региональные, и экономические интересы, интересы подрядчиков и субподрядчиков…", — добавляет эксперт, подчеркивая, что система строилась веками.

Если говорить про нынешнее состояние, то сейчас Штаты находятся в состоянии экономической стагнации из-за кризиса, который так же сильно ударил по этому государству. "Они должны как-то заставить эффективно работать свою экономику", — поясняет политолог нынешнюю экономическую ситуацию в США.

Военный бизнес, военные технологии — наиболее оптимальный и успешный сегмент, где американцы могут хорошо заработать, заявляет собеседник Pravda. Ru.