США создадут структуру, противодействующую "тайному влиянию" Москвы

Палата представителей конгресса США, большинство в которой принадлежит Республиканской партии, приняла законопроект, который предусматривает создание специальной межведомственной группы по "выявлению тайного влияния" России.

Фото: АР

Данное положение включено в законопроект о финансировании разведывательных ведомств в 2017 году. В поддержку документа, текст которого опубликован на сайте палаты представителей, высказались 390 конгрессменов, против — 30.

Как сообщает агентство Associated Press, в документе говорится о "противодействии активным шагам России по обеспечению тайного влияния на народы и правительства". В частности, речь идет о "манипулировании СМИ" и "финансировании агентов влияния".

В состав специальной межведомственной группы, по замыслу авторов законопроекта, должны войти представители офиса директора национальной разведки, министерств юстиции, финансов, энергетики, а также госдепартамента и ФБР.

Предполагается, что ежегодно структура будет отчитываться перед конгрессом о проделанной работе по борьбе с якобы имеющими место "скрытыми действиями России". Помимо этого она будет сообщать о ключевых шагах, предпринимаемых по её инициативе.

В целом законопроект предусматривает, что бюджет разведсообщества США составит в 2017 году чуть более 70 миллиардов долларов. Документ будет рассмотрен Сенатом и в случае одобрения будет направлен на подпись президенту.

Напомним, ранее Pravda. Ru сообщала, что американские сенаторы приступили к работе над законопроектом, который, по их замыслам, должен дать ответ на действия России на Украине и в Сирии, а также на якобы предпринимавшиеся Москвой попытки повлиять на американские выборы.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми заявил что, более чем в десяти штатах США были совершены попытки хакерских атак на систему регистрации избирателей.

"Были зафиксированы действия, которые являются подготовкой к возможному взлому, а также новые попытки вторжения в базы данных избирателей — помимо тех, о которых было известно в июле и августе", — заявил Джеймс Коми.

Как сообщает CNN, директор ФБР поручил штатам обеспечить безопасность избирательных систем и призвал обратиться к Министерству внутренней безопасности за дополнительной информацией. По данным двух источников в правоохранительных органах CNN, следствие считает, что за атаками может стоять Россия.

Обвинения в адрес Москвы впервые прозвучали после взлома переписки руководства Демократической партии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон также говорила о "российской угрозе". "Это почти немыслимо, что иностранный противник пытается манипулировать американской политической системой, а президент России Владимир Путин и его помощники пытаются, извлечь собственную пользу, повлияв на выбор американцев", — цитирует The Bloomberg кандидата в президенты США.

"Просто смешно видеть, что после всех этих заявлений о том, что Россия изолирована, приструнена, разорвана в клочья — оказывается, она способна влиять на итоги президентских выборов Соединенных Штатов. Понимаете, это выглядит странно, шокирующее, неправдоподобно", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог Борис Межуев. Эксперт считает, что это такая предвыборная технология, рассчитанная на то, чтобы представить Дональда Трампа в качестве агента Кремля и не допустить его победы на выборах.

Ранее эксперты крупнейшей социологической службы Gallup сообщили, что граждане США стремительно теряют доверие к политическим лидерам страны. 56% населения вовсе считают, что народ потерял способность хоть сколько-нибудь ориентироваться в политике.

Недавно популярное издание The Daily Caller опубликовало сенсационный доклад — подробно рассказав, как умершие американцы "продолжают голосовать из могилы на каждые выборы".

"Большинство мошеннических голосов принимали участие в округе Лос-Анджелес. Хотя местные власти утверждают, что удаляют всех умерших людей из базы данных избирателей, KCBS-TV обнаружило сотни скончавшихся жителей Южной Калифорнии, которые до сих пор являются зарегистрированными избирателями, предоставляя тем самым возможности для дальнейших фальсификаций итогов голосования",- цитирует расследование портал FLB. Журналисты показали, как скончавшиеся в 2006 году избирательницы… вовсю голосовали в 2014, 2012, 2010 и 2008 годах.

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