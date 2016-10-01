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Источник Правда.Ру

Хиллари Клинтон боится ядерного оружия?

Мир » Северная Америка » США и Канада

Хиллари Клинтон заявила, что обновление ядерного арсенала США — один из худших сценариев для страны. Она раскритиковала соответствующий план Пентагона, который обойдется бюджету США слишком дорого.

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 "Последнее, что нам нужно, это высокотехнологичные крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками", — такие слова кандидата в президенты от Демократической партии звучат на аудиозаписи непубличной речи, которая опубликована в интернете.

Запись была размещена в Сети хакерами, которые, в свою очередь, украли ее из личной почты одного из сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

"Обновление ядерного арсенала страны — это очень пугающий сценарий, который нужно срочно предотвратить. США должны делать все возможное, чтобы предотвратить этот сценарий", — добавила Клинтон.

По некоторым сведениям, обновление ядерного арсенала планируется потратить до 450 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что такая миролюбивая позиция не характерна для Клинтон. Многие эксперты даже полагают, что ее президентство станет верной дорожкой к мировой войне. Так где же настоящая Клинтон в театре масок большой политики?

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Темы ядерное оружие Хиллари Клинтон
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