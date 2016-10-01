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New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии

Мир » Северная Америка » США и Канада

Госсекретарь США Джон Керри признался, что в Сирии его "перехитрили русские". Об этом пишет The New York Times.

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 В частности, Керри заявил, что его позиция в сирийском вопросе "не была подкреплена серьезной угрозой силового решения конфликта". "Мы пытаемся вести дела в дипломатическом ключе, и это досадно. Никто более так не разочарован, чем мы", — приводит издание слова главы Госдепа.

Кроме того, госсекретарь отметил, что "Конгресс никогда не согласится на применение силы", рискуя вступить в прямой конфликт с Россией на Ближнем Востоке.

Джон Керри также допустил возможность участия в сирийских выборах нынешнего президента страны Башара Асада. Такая позиция идет вразрез с официальной линий Барака Обамы — Белый дом настаивает на необходимости отставки сирийского лидера.

Касательно Сирии госсекретарь США особо подчеркнул, что у его страны нет законных оснований атаковать правительство Асада, в то время, как российские силы находятся там по приглашению властей.

Газета пишет, что участники встречи разошлись в подавленном настроении, убежденные, что дальнейшей помощи от Белого дома ждать не стоит.

Официальный представитель госдепа Джон Кирби отказался комментировать изданию эту встречу, заявив, что она носила частный характер.

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Темы Сирия Джон Керри госсекретарь США
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