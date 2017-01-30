CNN: На въезде в США будут проверять "что ты писал в соцсетях"

Администрация президента США Дональда Трампа может обязать въезжающих в страну иностранных граждан сообщать о посещенных интернет-сайтах, социальных сетях, а также о сохраненных телефонных номерах.

Фото: Fotodom.ru/DP

Как передает CNN, если иностранец не предоставит эту информацию, ему могут отказать во въезде в США. Сейчас эта идея находится в стадии предварительного обсуждения.

Отметим, российские оппозиционеры, несмотря на то, что любят ездить в США, очень мрачно оценивают перспективы президентства Дональда Трампа и не стесняются высказывать свое мнение в соцсетях.

Так, председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов сравнил Трампа с Владимиром Путиным. "Намеренно смешивая мнимые и реальные проблемы Америки, он пытается выставить богатейшую страну мира бедной, полуразрушенной, заваленной ржавым хламом, с народом, который не может получить качественное образование и медицинскую помощь. Трамп, как и Путин когда-то, намерен играть на непонимании простым американцем всех сложностей внешней политики и долгосрочной цены принятия тех или иных решений", — цитирует Касьянова "НГ".

По мнению Григория Явлинского, политика Трампа в отношении России будет "гораздо тупее, жестче и резче, чем была бы у Клинтон". Основные надежды основатель "Яблока" также связывает с американской политической системой, которая "не позволит президенту особо разгуляться".

Также олигарх Михаил Ходорковский у себя в Twitter делает страшные прогнозы: "Запутинцы хотели Трампа. Вот он. Беру попкорн. Для начала распишитесь за падение цен на нефть. И вспоминайте Рейгана", — написал он, подразумевая обвал цен на нефть, ставший одной из причин распада СССР. А лидер "Демвыбора" Владимир Милов написал: "Будущая администрация Трампа — это просто какой-то кошмар и Хэллоуин-парад. Руди, Кристи, госсекретарь Гингрич — ааааа, извините, я с этой администрацией дел вообще иметь не буду, можете приглашений мне никуда не слать. Просто какая-то кучка мафиози, которая будет обделывать какие-то свои делишки".

Напомним, 28 января президенты России и США обсудили ряд международных тем. Беседа прошла в позитивном и деловом ключе, отметили в Кремле. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова и ситуацию на Украине.

Как отметили в пресс-службе, "условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям". В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. Также лидеры двух стран договорились проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

В ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец также неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

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