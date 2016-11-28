Трамп: Миллионы американцев голосовали на выборах незаконно

Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что на состоявшихся в стране 8 ноября выборах главы государства миллионы человек голосовали незаконно.

Фото: АР

"Помимо сокрушительной победы по числу голосов коллегии выборщиков я выиграл и народное голосование, если вычесть миллионы тех, кто участвовал незаконно. Серьезное мошенничество на выборах в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии — так почему СМИ об этом не сообщают? Серьезная предвзятость — большая проблема!" — написал Трамп в Twitter 27 ноября.

Дональд Трамп не привел каких-либо подробностей. Однако из содержания его сообщения понятно, что он имеет ввиду мошенничество в пользу конкурента-демократа Хиллари Клинтон, считая ее преимущество по числу голосов избирателей завышенным. Трамп уступил Клинтон во всех трех штатах, где, по его утверждениям, голосование шло с нарушениями.

Напомним, что на состоявшихся выборах Клинтон набрала на 2,2 миллиона голосов граждан больше, чем Трамп. Согласно последним данным обработки бюллетеней, Клинтон поддержали 64,6 миллиона американцев, а Трампа — 62,4 миллиона. Но решающей роли это не играет. 45-ым президентом страны станет именно республиканец, который по предварительным результатам должен заручиться поддержкой большинства выборщиков: 306 против 232 у соперницы.

Отметим, до голосования Трамп призывал своих сторонников бороться с возможными махинациями в день выборов следующим образом: голосовать дважды в случае сомнений, что их голоса учтены. Дело в том, что избиратели, зарегистрированные в штате Колорадо, получают свои бюллетени по почте. Они также имеют право затребовать новый бюллетень, или же проголосовать лично на избирательном участке, если их предыдущий бюллетень еще не был засчитан.

Об угрозе вмешательства в процесс президентских выборов говорила и сама Хиллари Клинтон. Однако, обвинила она в этом Москву. Кандидат в президенты США заявила, что "иностранный противник" пытается манипулировать американской политической системой, а президент России Владимир Путин и его помощники, как ей кажется, пытаются извлечь "собственную пользу", повлияв на выбор американцев. Правда никаких доказательств своих слов Хиллари Клинтон не привела.

"Накануне съезда Демократической партии, где должны были решить, кто представит партию на выборах, демократы вели себя крайне не демократично. Все действия партии были направлены на то, чтобы уменьшить шансы Сандерса и увеличить шансы Клинтон. Чтобы отвлечь внимание граждан от этого скандала, глава партии Дебби Шульц и еще несколько членов руководства подали в отставку. Но этого было недостаточно, здесь и родилась мифическая история вмешательства Кремля", — рассказал ранее Pravda.Ru президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По словам Эдуарда Лозанского, эта история стала очень удобной для прессы. "Клинтон всегда говорит только заготовленные речи. Когда всплывает какая-то тема, она просто не обсуждает ее по существу. Чем хуже будут у Клинтон идти дела, тем больше будет виноват Путин, это совершенно очевидно", — считает Эдуард Лозанский.

"Демократы предпринимают определенные шаги, чтобы гарантировать себе победу. 27 августа партия обратилась в ФБР с требованием вмешаться в безопасность выборов, якобы для того, чтобы предотвратить вмешательство "внешних сил". На самом деле, это позволит Белому дому подтасовать результаты выборов, если народ проголосует "не за того" кандидата. А манипуляции с использованием ресурса федерального правительства будут выданы за вмешательство России", — рассказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Председатель редакционного совета сайта политической консервативной мысли politconservatism.ru Борис Межуев считает, что и на случай проигрыша Демократическая партия имеет свой сценарий. "Готовится какой-то вариант снятия Трампа с избирательной гонки или даже с поста президента. Олбрайт прямо сказала: "В случае чего, у нас же импичмент есть". А кандидат в вице-президенты Кейн уже сравнил Трампа с Никсоном, намекая на импичмент, хотя Трамп еще даже не стал президентом. Мы все наблюдаем очень серьезный кризис американской демократии", — рассказал Pravda.Ru Борис Межуев.

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