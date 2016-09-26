Развал США начнется с Калифорнии?

По итогам пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего в Москве форума "Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира", лидер движения в США "Yes California!" Луис Маринелли заявил о намерении провести референдум об отделении Калифорнии.

"Наша кампания изначально началась с заявления, что мы можем существовать без внешней политики США, мы можем жить как независимая страна, мы можем сократить расходы на оборону и улучшить качество жизни народа Калифорнии, вместо того, чтобы участвовать в агрессивной внешней политике США. Мы общаемся с жителями Калифорнии, информируем их, и они очень хорошо на это реагируют", — рассказал Маринелли.

Он также отметил, что процесс отделения не обещает быть легким. Например, для начала нужно собрать необходимое количество подписей.

"Безусловно, процесс не будет простым, он потребует затрат… Но мы предложим такую инициативу, когда каждый житель Калифорнии сможет подать петицию о проведении референдума. Если мы соберем достаточное число подписей, тогда законодательное собрание Калифорнии будет обязано провести референдум", — добавил лидер движения.

Кроме того, Маринелли напрямую увязал успех идеи с избранием президентом Дональда Трампа.

"Он (Трамп) собирается строить стены, а Калифорния хочет строить не стены, а мосты. Если Трампа изберут, то тогда калифорнийцы настойчиво будут стремиться к независимости. Я слышал, что приходящие к нам на мероприятия люди настроены скептически, они не уверены, поддерживают ли они нас или нет. Но все они говорят, что если Трампа изберут, то тогда у нас будет серьезная поддержка. Для нашего дела это станет плюсом, так как все калифорнийцы смогут понять суть того, чего мы добиваемся, что характер калифорнийцев отличается от характера других американцев. Мы не хотим быть частью страны, которую будет представлять Трамп", — заключил Луис Маринелли.

Отметим, что в XIX веке указанный американский штат был независим от США и назывался Калифорнийской республикой. В 1850 году коммодор Военно-морского Флота США Джон Слоат высадился в заливе Сан-Франциско и объявил эту территорию принадлежащей Штатам.

Напомним, как рассказывала Правда. Ру, такие же настроения давно уже охватили немалую часть жителей американского штата Техас. А недавно, вдохновленные примером Великобритании, проголосовавшей 23 июня за выход из ЕС, техасцы снова потребовали провести референдум о независимости от США.

Лидер "Националистического движения Техаса" Дэниэл Миллер направил запрос губернатору штата Грегу Эбботту о проведении соответствующего голосования.

"Сейчас для Техаса важно взглянуть на Brexit в качестве источника вдохновения и примера, что и техасцы могут взять власть над своей судьбой. Для техасцев пришло время выступить с нами и бороться за право стать самостоятельной нацией", — приводит The Independent слова Миллера.

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