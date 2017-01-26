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Источник Правда.Ру

Трамп испугался ядерного чемоданчика: "Это очень страшно, я могу сжечь весь мир!"

Мир » Северная Америка

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC поделился своими ощущениями при передаче ему кодов доступа к так называемому "ядерному чемоданчику" в день его инаугурации 20 января.

Трамп испугался ядерного чемоданчика: Это очень страшно, я мог
Фото: АР

"Когда они объясняли, что это из себя представляет, и о каких разрушениях может идти речь, это очень отрезвляющий момент. Это очень, очень страшно, в каком-то смысле", — поделился Трамп. "Нет, я уверен, что все сделаю правильно", — поспешил добавить он, но все же повторил: "Но это очень, очень страшно".

Напомним, утром в день инаугурации Дональд Трамп получил инструктаж о том, как обращаться с "ядерным чемоданчиком". А после полудня, когда он официально стал главой государства и верховным главнокомандующим, к нему перешел контроль над системой запуска американских ядерных арсеналов.

Как рассказал бывший историк MI-5 Кристофер Эндрю, система состоит из черного чемодана с секретными инструкциями по запуску ядерного оружия, в США его называют "nuclear football". Его носит офицер, всегда следующий за президентом. Далее "The biscuit" — эта ламинированная карта, похожая на кредитную, с кодами доступа к чемодану, ее всегда носит при себе президент.

Как пишет The Times, Рональд Рейган взял их с собой в Москву в 1988 году. И если Трамп встретится с Владимиром Путиным в Рейкьявике, он последует примеру Рейгана 30-летней давности. А у Путина будет при себе российский эквивалент "nuclear football".

Напомним, ранее конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран. Соответствующий законопроект был внесен в конгресс 24 января. Авторы полагают, что особую актуальность проблема получила после того, как президентское кресло занял Дональд Трамп — человек, наделённый полномочиями "начать ядерную войну в любой момент".

Ранее Трамп заявлял, что будет рассматривать вопрос нанесения ядерного удара по террористам. Также он говорил, что в гонке вооружений США обойдут всех. "Пусть будет гонка вооружений, мы превзойдём их во всём", — приводит его слова CNBC.

Дональд Трамп также говорил, что США должны укрепить и значительно расширить свой ядерный потенциал. "Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Эксперты называют это и предыдущие высказывания Трампа на данную тему двусмысленными и опасаются, что американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала.

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