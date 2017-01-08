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Источник Правда.Ру

Трамп признает выводы разведки США о "российских кибератаках"

Мир » Северная Америка

Избранный президент США Дональд Трамп "признает выводы" спецслужб США о случаях кибератак со стороны хакеров из России. По словам будущего главы аппарата президента Райнса Прибаса, новая администрация "может принять меры" в качестве ответа на нарушение электронной безопасности США.

Трамп признает выводы разведки США о российских кибератаках
Фото: АР

Как сообщает Fox News, руководители комитета Палаты представителей Конгресса Дэвин Ньюнс и Адам Шифф также отметили, что дружественные отношения с Россией маловероятны. "Размышления о том, что Россия сможет стать союзником США нереалистичны", — подчеркнул господин Шифф.

Напомним, ранее Трамп говорил о необходимости хороших отношений с Россией. "Хорошие отношения с Россией — это хорошо, не плохо. Только "глупые" люди или дураки подумают, что это может быть плохо. У нас достаточно проблем по всему миру помимо этого. При моем президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас", — написал Трамп в своём Twitter.

Он также отметил, что обе страны, "возможно, будут сотрудничать, чтобы решить множество проблем всего мира". "Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира", — предположил он.

Однако, по мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, не стоит питать иллюзий по поводу того, что Трамп удобный кандидат.

"Кардинальных изменений, и в целом, стратегии в отношении России, и изменение позиции США по поводу сирийского вопроса, и украинского кризиса, в ближайшее время ждать точно не стоит. Это не будет радикальным разворотом, это будет просто изменение определенных шагов, изменения тренда. С точки зрения, глобальной стратегии, я считаю, что глобально ничего не изменится", — считает эксперт.

"Я думаю, что мы повторим путь развития при Трампе, как при любом президенте США. Первые два года поиграем в разрядку, перезагрузку, потом год будем говорить о том, что назревают противоречия, а в конце будем опять говорить: хуже, чем при этом президенте быть не может.

Мы со всеми проходим один и тот же сценарий. И ничего удивительного, система-то не меняется. Наша основа — ядерное сдерживание, военная конфронтация и минимальные экономические связи. Вот и получаем, что имеем", — Pravda.Ru поговорила с доцентом факультета мировой политики МГУ Алексеем Фененко.

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