Белый Дом лишил CNN Трампа

Белый дом отказался посылать своих представителей на программы CNN, лишив таким образом телеканал голоса администрации в своем эфире.

Фото: АР

"Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий", — приводит издание Politico слова одного из чиновников Белого дома, который добавил, что CNN не является таким местом.

Как сообщает издание, запрет не является постоянным. Чиновники администрации Дональда Трампа по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй не появлялись в эфире CNN в последнее время.

Журналисты телеканала считают, что Белый дом пытается наказать CNN и снизить рейтинги телеканала. Спайсер опроверг эту информацию: "Я отвечаю на вопросы репортеров телеканала на ежедневных брифингах. Но не собираюсь сидеть и общаться с людьми, которые не имеют никакого желания что-либо правильно понять".

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос CNN. Избранный президент США обвинил телекомпанию в распространении дезинформации. "Вы ужасная организация, — заявил Трамп корреспонденту Джиму Акосте. — Нет, я не позволю вам задать вопрос. Вы — фейковые новости".

Недавно Трамп также раскритиковал в своем Twitter деятельность американских газет The New York Times и The Washington Post. "Теряющая популярность The New York Times была неправа относительно меня с самого начала, сказав, что я проиграю предварительные выборы, а затем и всеобщие. Фейковые новости!", — написал американский президент, добавив, что публикации о нем иногда были столь лживыми, что газеты даже приносили извинения своим читателям.

Диалог американской "демократической прессы" и Трампа принимает весьма интересный и даже остросюжетный формат. Ранее главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп написал Трампу открытое письмо, в котором обвинил американского президента в закрытости от прессы и сдобрил все это угрозами "пристально слежки" и "разоблачений заведомой лжи".

При этом, Кайл Поуп в своем письме от имени "всей свободной прессы" пишет, что Трамп помог журналистам "вновь подумать о самых фундаментальных вопросах: кто мы такие и зачем мы здесь". Но уже в самом тексте и настрое этого письма видится, что мысль пошла совсем не по направлению объективности и беспристрастности.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил об анонимном докладе, опубликованном BuzzFeed, в котором утверждалось, что перед выборами в США между связанными с кампанией Трампа людьми и посредниками российского правительства происходил "продолжающийся обмен информацией".

В записях также содержались сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спецслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет. В документе утверждается, что во время пребывания Трампа в Москве ФСБ собирало на него компромат с целью шантажа. В частности, прослушивало президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток. Позже выяснилось, что весь "доклад" — это фейк подготовленный на имиджборде 4chan в разделе /pol/, который специально слили какому-то американскому журналисту.

