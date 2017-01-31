Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует

В течение минувших суток военная обстановка на Донбассе резко обострилась. Украинские силовики нанесли мощные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Новороссии и жилым кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки и Докучаевска.

Повреждена линия электропередач, обесточена Донецкая фильтровальная станция, разрушены десятки домов. Такие разрушения в последний раз здесь видели в 2014 году.

Из-за обострения конфликта президент Украины Петр Порошенко срочно прервал визит в Германию. Почему так резко ухудшилась ситуация в регионе, Pravda.Ru рассказал директор Центра политологического анализа и технологий (г. Донецк) Сергей Барышников.

— Какая сейчас обстановка?

— Обстреливают круглосуточно. Не важно, ночная или дневная у них смена. Такое впечатление, что они должны выполнить определенную "норму" снарядных выстрелов, включая выстрелы из "Градов". Есть угроза остаться без водоснабжения, потому что они метят в фильтровальную станцию Каменовская. Есть другие инфраструктурные потери, самое страшное - потери среди гражданских лиц.

ОБСЕ (Организация по бе­зо­пас­нос­ти и сот­руд­ни­чест­ву в Европе. — Ред.) — юридический ноль. Я их называю вместе с нашими военными "фиксиками". Они, в лучшем случае, только фиксируют результаты всех обстрелов и попыток украинских военных расширить зону контроля. Кстати, последнее им удается. По моим данным, они выходят и берут под контроль так называемые "серые зоны" и готовят плацдарм для широкомасштабного наступления.

— Почему так резко ухудшилась обстановка в последние дни? Каковы причины?

— Минские соглашения — это тоже юридический документ нулевого значения, причина в этом. В Донецке такие настроения: или придется возвращаться под Киев, или лечь под Рената Ильича Ахметова, который как был главным действующим лицом здесь в нашей повседневной жизни, так он и остается. И олигархат по-прежнему здесь доминирует через своих людей в ДНР.

— Что касается визита Порошенко в Берлин, каковы его цели? Сенатор Алексей Пушков считает, что срочное возвращение было заранее спланировано. Чтобы было чем торговаться с Трампом?

— Вполне возможно, чтобы показать, что Трампу деваться некуда и новой американской администрации нужно принять как реалии активность Украины. Украина провела, по моим наблюдениям, определенные реформы своих вооруженных сил, армия отмобилизована, если не полностью, то достаточно. А у нас из ста бойцов, необходимых на условной линии огня, есть всего лишь двадцать.

Кремль, мне кажется, ведет тончайшую игру. Нельзя так. Все-таки ЛДНР — это тот резерв, и территориальный, и людской, который может поспособствовать экономическому росту Российской Федерации. Это все-таки не Алеппо с его базаром. Мы промышленный, индустриальный край, и, соответственно, надо нас воспринимать несколько более серьезно, более высоко во всех смыслах и не бросать на произвол судьбы тех, кто поверил в русскую весну. У нас 40 процентов остаются приверженцами русского мира, а уже более половины людей готовы вернуться на Украину и там как-то снова приспосабливаться, но без войны, без этой всей невыносимой, ненормальной ситуации.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!