Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует

Мир » Бывший СССР » Украина

В течение минувших суток военная обстановка на Донбассе резко обострилась. Украинские силовики нанесли мощные артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Новороссии и жилым кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки и Докучаевска.

Донецк: Кремль не должен бросать тех, кто поверил в русскую весн

Повреждена линия электропередач, обесточена Донецкая фильтровальная станция, разрушены десятки домов. Такие разрушения в последний раз здесь видели в 2014 году.

Из-за обострения конфликта президент Украины Петр Порошенко срочно прервал визит в Германию. Почему так резко ухудшилась ситуация в регионе, Pravda.Ru рассказал директор Центра политологического анализа и технологий (г. Донецк) Сергей Барышников.

— Какая сейчас обстановка?

Обстреливают круглосуточно. Не важно, ночная или дневная у них смена. Такое впечатление, что они должны выполнить определенную "норму" снарядных выстрелов, включая выстрелы из "Градов". Есть угроза остаться без водоснабжения, потому что они метят в фильтровальную станцию Каменовская. Есть другие инфраструктурные потери, самое страшное - потери среди гражданских лиц.

ОБСЕ (Организация по бе­зо­пас­нос­ти и сот­руд­ни­чест­ву в Европе. — Ред.) — юридический ноль. Я их называю вместе с нашими военными "фиксиками". Они, в лучшем случае, только фиксируют результаты всех обстрелов и попыток украинских военных расширить зону контроля. Кстати, последнее им удается. По моим данным, они выходят и берут под контроль так называемые "серые зоны" и готовят плацдарм для широкомасштабного наступления.

— Почему так резко ухудшилась обстановка в последние дни? Каковы причины?

— Минские соглашения — это тоже юридический документ нулевого значения, причина в этом. В Донецке такие настроения: или придется возвращаться под Киев, или лечь под Рената Ильича Ахметова, который как был главным действующим лицом здесь в нашей повседневной жизни, так он и остается. И олигархат по-прежнему здесь доминирует через своих людей в ДНР.

— Что касается визита Порошенко в Берлин, каковы его цели? Сенатор Алексей Пушков считает, что срочное возвращение было заранее спланировано. Чтобы было чем торговаться с Трампом?

— Вполне возможно, чтобы показать, что Трампу деваться некуда и новой американской администрации нужно принять как реалии активность Украины. Украина провела, по моим наблюдениям, определенные реформы своих вооруженных сил, армия отмобилизована, если не полностью, то достаточно. А у нас из ста бойцов, необходимых на условной линии огня, есть всего лишь двадцать.

Кремль, мне кажется, ведет тончайшую игру. Нельзя так. Все-таки ЛДНР — это тот резерв, и территориальный, и людской, который может поспособствовать экономическому росту Российской Федерации. Это все-таки не Алеппо с его базаром. Мы промышленный, индустриальный край, и, соответственно, надо нас воспринимать несколько более серьезно, более высоко во всех смыслах и не бросать на произвол судьбы тех, кто поверил в русскую весну. У нас 40 процентов остаются приверженцами русского мира, а уже более половины людей готовы вернуться на Украину и там как-то снова приспосабливаться, но без войны, без этой всей невыносимой, ненормальной ситуации.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Война без конца: Донбасс ждёт новых провокаций Киева
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Запеченный картофель "Сюрприз"
Рецепты
Запеченный картофель "Сюрприз"
Ошибки при нанесении румян
Красота
Ошибки при нанесении румян
Комментарии
Актуальная аналитика
Аграрный сектор
Еда на помойке. Стоит ли бить в набат?
Партии
Угроза с Востока: "Открытая Россия" пугает "китайским мечом"
Воспитание
Ложные мифы о семье равны измене Родине
Читательский топ
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Биологи нашли подтверждения жизни после смерти
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал участие Майка Пенса в запланированных на 28 января переговорах лидеров России и США.

Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Занимательные Новости
Раскрыта тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации
Происшествия
Создатель элитного клуба Soho выпал из окна многоэтажки
Наука и техника
Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить

Когда-то, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? 25 лет назад нам сказали: будете жить в другой стране.

Идея СССР: Хранить и помнить
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Религия
На "встречу с депутатами" по поводу Исаакиевского собора собрали две тысячи человек
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Мир
В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России
Министерство обороны
Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ

Вице-премьер заявил, что Россия готова принять авиастроителей Украины, обеспечить их работой и зарплатой.

Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов на работу в РФ
Россия и США планируют совместный полет к Венере
Наука и техника
Россия и США планируют совместный полет к Венере
Общество
Дед заставил назвать брата маленького Путина именем Шойгу
Спорт
Российская сборная взяла первое место в общекомандном зачете на ЧЕ в Польше
Юрий Носовский Еда на помойке. Стоит ли бить в набат? Юрий Носовский Фархат Измайлов От коммерческого дрона до бомбардировщика один шаг Фархат Измайлов Любовь Степушова Самосуд в Квебеке: мы не хотим шариата Любовь Степушова
Комментарии
вячеслав судаков Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Vik Ganz В России введен налог на снег и дождь
vkontakte_341050064 Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
vkontakte_341050064 Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Vik Ganz Обама решил похоронить США: Экс-президент восстал против Трампа
Юрий Баймурзин ﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
bugbu mijio "Ударить и добить": Что США готовят России
Наталья Бурцева Угроза с Востока: "Открытая Россия" пугает "китайским мечом"
Мохаммед Хусеейн Самосуд в Квебеке: мы не хотим шариата
Александр Максимкин Конституция не может одобрять "кидалово"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?