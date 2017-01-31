Снова война? Украина атаковала Донбасс - льется кровь

Президент Украины Петр Порошенко срочно прервал визит в Германию из-за ситуации на Донбассе. И дело даже не в резком и масштабном обострении конфликта, а в том, что впервые за год ВСУ нарвались на жесткий и кровавый ответ со стороны ВСН.

Фото: АР

В течение минувших суток военная обстановка на Донбассе в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики нанесли мощные артиллерийские удары по позициям Вооружённых сил Новороссии и жилым кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Докучаевска и других населенных пунктов Донбасса.

Из-за боевых действий была повреждена линия электропередач, питающая Авдеевский коксохимический завод и сам город. Также была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и другие населенные пункты.

Как сообщает "Звезда", в результате массированных атак пять мирных жителей погибли, десять ранены. ВСУ стреляют по жилым многоэтажкам прямой наводкой, снаряды дробят несущие стены. Повреждены больше двадцати домов, в последний раз такие разрушения здесь видели в 2014-ом году. Под один из таких обстрелов попала местная школа в Макеевке, преподавателям пришлось прятать учеников в подвале.

По словам представителя минобороны ДНР Эдуарда Басурина, 29 и 30 января со стороны Вооруженных сил Украины погибли 78 человек, 76 получили ранения. "Разведкой Вооруженных сил ДНР получен доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленный президенту Украины, и ставший причиной экстренного возвращения Петра Порошенко из Германии в страну", — сообщил "Интерфаксу" заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Также сообщалось, что из-за несогласованных действий командиров украинских вооруженных сил, военные начали стрелять друг в друга из минометов. Издание "Русская весна" опубликовало снимки уничтоженных под Авдеевкой солдат ВСУ. На фотографиях, по данным портала, заместитель комбата Андрей Кизило, Владимир Бальченко и Дмитрий Аверченко.

Истинные потери скрываются от общественности, чтобы не вызвать панику в рядах Вооруженных сил Украины и среди населения. Как заявили в Киеве утром 31 января, ополченцы за минувшие сутки 71 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. "Трое наших военных погибли, двадцать ранены и четверо травмированы", — сообщил пресс-центр военной операции в своем Facebook.

В результате обстрела со стороны ВСУ погибли трое военнослужащих ДНР, еще четверо получили ранения. Сейчас ополченцы в одностороннем порядке прекратили огонь в Донбассе и соблюдают режим тишины.

"Вооруженные силы ДНР готовы прекратить ответный огонь на провокации ВСУ для проведения ремонтных работ по восстановлению электричества для недопущения экологической и гуманитарной катастрофы в населенном пункте Авдеевка в результате повреждений линий электропередач от преднамеренных обстрелов ВСУ", — сообщил представитель Минобороны ДНР.

Отметим, недавний бой на Светлодарской дуге также стал самым масштабным за последнее время, но официальных данных по количеству погибших Минобороны Украины до сих пор не озвучило. По данным издания KHARKIV Today, потери украинских силовиков превышают 20 человек.

"У нас 25 "двухсотых" (погибших) было только за три часа боя, — рассказал изданию боец с позывным Няма. — Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 "трехсотых" (раненых). Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления".

5 декабря в ходе поездки в зону вооруженного конфликта в Донбассе, президент Украины Петр Порошенко назвал Вооруженные силы Украины сильнейшими в Европе. "Я очень горжусь, что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе со всем украинским народом", — заявил Порошенко.

Напомним, ранее Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне АТО в Донбассе. Об этом заявил представитель ВС страны Николай Шевцов в интервью местным СМИ. Также украинские силовики, принимающие участие в операции на востоке страны, жаловались на качество выдаваемой им обуви. Военнослужащие батальонов "Киевщина" и "Сармат" утверждали, что их ботинки сделаны из прессованного картона, покрыты кожзамом и не выдерживают даже одного дня.

Украинские СМИ также сообщали, что бойцы криворожской танковой бригады питаются кашей с червями. Напитки у солдат не лучше — им предоставляется вода сомнительного происхождения. Бойцы признаются, что покупают чистую питьевую воду за свой счет.

Ранее Pravda. Ru писала, президентство Дональда Трампа, в первую очередь, будет означать прекращение войны на Донбассе. Вступления в должность президента США Дональда Трампа с нескрываемым ужасом ждала вся украинская политическая элита во главе с Петром Порошенко: больше всего руководство страны опасалось лишиться окончательно поддержки со стороны Вашингтона. На Украине боятся, что новое американское руководство откажется от защиты ее интересов ради соглашения между Трампом и Россией, пишет Frankfurter Rundschau.

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