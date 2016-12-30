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Источник Правда.Ру

Украина похвасталась оружием, "которого нет у России"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России, заявил депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире украинского "5 канала".

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Фото: AP

"Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", — цитирует депутата РИА "Новости".

Правда, эксперты в ответ на такие заявления говорят, что все "новейшее оружие" на Украине — не более чем модернизация старых проектов.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Украина оснастила армию старой техникой. Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне боев в Донбассе.

СМИ уже высмеял решение военного ведомства. Журналисты предположили, что раз у украинских силовиков вновь появились максимы, то в будущем у солдат вновь появится тачанка.

Напомним, ранее в украинскую армию уже поступала старая техника. В прошлом году страна закупила несколько десятков британских броневиков Saxon. Их разработали в 1980-х годах.

Британское командование тогда само признало, что переданные Украине броневики будут совершенно бесполезны на линии фронта. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат. Украинцев, которым продают "совершенно неподходящие для операций" броневики, бывший генерал назвал "несчастными".

В конце декабря СМИ сообщили о письме волонтера Сергея Ермакова. На своей странице в Facebook он обратился к президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку и рассказал о нищете украинской армии.

Его возмутил тот факт, что у бойцов в зоне так называемой "АТО" не хватает необходимой техники, а раненых солдат вывозят на волонтерских машинах. В видеообращении он также отмечает, что непонятно куда деваются выделенные деньги на новую технику и транспорт.

Ранее украинские силовики, принимающие участие в операции на востоке страны, жаловались на качество выдаваемой им обуви. Военнослужащие батальонов "Киевщина" и "Сармат" утверждали, что их ботинки сделаны из прессованного картона, покрыты кожзамом и не выдерживают даже одного дня.

Украинские СМИ также сообщали, что бойцы криворожской танковой бригады питаются кашей с червями. Напитки у солдат не лучше — им предоставляется вода сомнительного происхождения. Бойцы признаются, что покупают чистую питьевую воду за свой счет.

 

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Темы армия Украина
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