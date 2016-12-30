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Источник Правда.Ру

Российские книги на Украине проверят на "благонадежность"

Мир » Бывший СССР » Украина

Закон, подписанный сегодня президентом Украины Петром Порошенко, вводит ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания"из России.

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Теперь, прежде чем российская печатная продукция сможет поступить на украинские рынки, ее будет цензурировать специальный общественный экспертный совет, созданный при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания Украины.

С одной стороны, власти рассчитывают таким образом стимулировать собственный рынок печатной продукции, чтобы украинских книг стало больше. С другой стороны, нововведение поставит барьер книгам из России, которые, по словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко,  носят "антигосударственный характер". Он пообещал, что примерно 60% из них не пропустят украинские таможенники. 

О том, что на Украине будет принят закон о возможности введения запрета на ввоз книг "антиукраинского содержания" из России, Кириленко говорил еще в начале осени этого года.

По его словам, введение запрета на ввоз "антиукраинских" книг из России является элементом гуманитарной безопасности Украины. "Разрешительный принцип будет применяться только к книгам, происхождением из Российской Федерации, все другие страны свободно могут импортировать, согласно действующему законодательству",- пояснил господин Кириленко. Он также добавил, что из-за введенных ограничений русскоязычная литература не пострадает: на Украину будет допускаться научная и художественная литература из России, не имеющая "антиукраинского" содержания.

Напомним, 8 сентября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о предоставлении Государственному комитету телевидения и радиовещания полномочий по введению запрета на ввоз в страну книг из России и Крыма, имеющих "антиукраинское" содержание.

21 апреля 2016 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете на демонстрацию российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года. Под его действие, в частности, подпадают художественные фильмы, телесериалы, программы и телепередачи. 

Стоит добавить, что угрозу национальной безопасности страны, по мнению Киева, могут представлять и некоторые российские деятели культуры. В конце декабря 2015 года Минкультуры Украины опубликовало дополненный список из 83 российских и мировых деятелей культуры, «опасных» для страны. В него вошли режиссёры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актёры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, музыканты Вадим Самойлов и Юлия Чичерина  и другие.

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Темы Украина Петр Порошенко российские книги
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