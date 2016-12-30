Российские книги на Украине проверят на "благонадежность"

Закон, подписанный сегодня президентом Украины Петром Порошенко, вводит ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания"из России.

Теперь, прежде чем российская печатная продукция сможет поступить на украинские рынки, ее будет цензурировать специальный общественный экспертный совет, созданный при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания Украины.

С одной стороны, власти рассчитывают таким образом стимулировать собственный рынок печатной продукции, чтобы украинских книг стало больше. С другой стороны, нововведение поставит барьер книгам из России, которые, по словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, носят "антигосударственный характер". Он пообещал, что примерно 60% из них не пропустят украинские таможенники.

О том, что на Украине будет принят закон о возможности введения запрета на ввоз книг "антиукраинского содержания" из России, Кириленко говорил еще в начале осени этого года.

По его словам, введение запрета на ввоз "антиукраинских" книг из России является элементом гуманитарной безопасности Украины. "Разрешительный принцип будет применяться только к книгам, происхождением из Российской Федерации, все другие страны свободно могут импортировать, согласно действующему законодательству",- пояснил господин Кириленко. Он также добавил, что из-за введенных ограничений русскоязычная литература не пострадает: на Украину будет допускаться научная и художественная литература из России, не имеющая "антиукраинского" содержания.

Напомним, 8 сентября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о предоставлении Государственному комитету телевидения и радиовещания полномочий по введению запрета на ввоз в страну книг из России и Крыма, имеющих "антиукраинское" содержание.

21 апреля 2016 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете на демонстрацию российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года. Под его действие, в частности, подпадают художественные фильмы, телесериалы, программы и телепередачи.

Стоит добавить, что угрозу национальной безопасности страны, по мнению Киева, могут представлять и некоторые российские деятели культуры. В конце декабря 2015 года Минкультуры Украины опубликовало дополненный список из 83 российских и мировых деятелей культуры, «опасных» для страны. В него вошли режиссёры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актёры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, музыканты Вадим Самойлов и Юлия Чичерина и другие.