Яценюк назвал Порошенко "танком", напомнив о противотанковых ракетах

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью The Wall Street Journal назвал президента Украины Петра Порошенко своим "заклятым" другом.

"Мы самые-самые заклятые друзья", — заявил Яценюк, добавив, что его премьерство при Порошенко было "чрезвычайно сложным и трудным совместительством".

При этом, политический стиль Порошенко Яценюк сравнил с танком. "Он (Петр Порошенко — ред.) умный парень, но иногда ведет себя, как танк — просто движется вперед, — сказал Яценюк. — Всегда нужно иметь в виду, что существуют противотанковые ракеты".

По словам экс-премьера, избрание республиканца Дональда Трампа на пост президента США и его обещание "организовать новое партнерство" с Россией создало "сильную неопределенность" в Киеве о будущем уровне поддержки, на которую Украина может рассчитывать от США.

Яценюк считает, что со стороны Порошенко было бы мудро действовать "осторожно" в отношении Трампа. По его мнению, избранный глава США в конечном итоге сам определит для себя пределы, в рамках которых он будет готов работать с президентом России Владимиром Путиным. "Россия и США были, есть и будут противниками", — заключил украинский политик.

"Учитывая, с какой активностью Трампа поддержали определенные слои американцев, у нас есть все основания предполагать, что Трамп ни в коем случае не откажется от своих предвыборных обещаний, и будет эту программу реализовывать.

Для Украины, в первую очередь, это будет означать прекращение войны. Это будет означать восстановление всех торговых связей во всех направлениях, возвращение традиционных рынков, в силу того, что просто прекратятся конфронтационные настроения, и никто руководство Украины не будет накручивать на продолжение противостояния между украинцами и русскими внутри Украины, и между Украиной и Россией, и никто не будет разжигать межнациональные, межрелигиозные розни. В конце концов, реализация программы Трампа будет означать восстановление Украины. Это означает, что для нас, для украинцев, появился, в конце концов, свет в конце тоннеля", — рассказал ранее Pravda.Ru депутат Верховной Рады, лидер партии "Союз левых сил", бывший глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василий Волга.

Отметим, ранее многие украинские политики высказывались о Трампе в негативном ключе. Так, постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев окрестил Трампа "клоуном, cлетевшим с катушек". Однако после его победы на президентских выборах, представители Киева начали тщательно подчищать свои критические высказывания в интернете в адрес избранного президента США. Как сообщает газета "Взгляд", так глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков удалил опубликованный 31 июля в Facebook пост, где назвал президента США "опасным и бесстыдным маргиналом".

"Действительно, страхов очень много. Все рассчитывают только на то, что американская администрация — это большая бюрократическая система, в которой есть серьезная система сдержек и противовесов. То есть, что не только Трамп будет принимать решения по отношениям с Украиной и отношениям с Россией. И, соответственно, все рассчитывают на то, что Трамп все-таки будет не таким радикальным, каким был в своих заявлениях", — считает главный редактор сайта РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский.

По мнению украинского политика, кандидата в президенты Украины Владимира Олейника, при Трампе произойдет реальная перезагрузка в отношениях с Россией, с Китаем.

"У Киева уже не будет той поддержки, которая была у предыдущей власти Обамы, Клинтон, Байдена. Скорее всего, новая администрация будет настаивать на реализации Минских соглашений. Я думаю, будет признание юридического факта государственного переворота в Украине, это первое. И второе — необходимости перезагрузки власти Украины, возврат к реализации договоренностей, которые были достигнуты 21 февраля 2014 года и поддержаны министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши, относительно досрочных выборов на Украине", — рассказал Pravda.Ru политик.