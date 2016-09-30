Украина разрешит гей-браки "как в Европе"

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко уверил украинцев, что в ближайшее время парламент примет закон о легализации однополых браков.

Фото: AP

«Конечно, в Украине это произойдет. Вопрос только в том, когда. Будет ли это в 2017 году? Не знаю. Возможно, нынешняя Рада так и не примет этот закон, но следующая - точно», - заявил Лещенко.

По его мнению, такое решение вопроса об однополых браках поможет Украине интегрироваться в Евросоюз. «Сейчас мы живем в эпоху, когда изменения происходят намного быстрее, чем это было 20-30 лет назад», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что 10 марта кабмин Украины опубликовал планы легализовать однополые браки ко второму кварталу 2017 года. Ответственным за разработку правовых норм названо само правительство Украины и «другие заинтересованные органы государственной власти». В документе также подчеркивалась необходимость снятия «дискриминационного» запрета на усыновление детей трансгендерами.

И действительно, нужно же хоть в чем-то сравняться с Европой...

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