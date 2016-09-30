Россия будет судить "Правый сектор"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Яроша и других руководителей "Правого сектора", запрещенного в России.

Дмитрий Ярош. Фото: АР

"На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело в отношении лидеров "Правого сектора" Дмитрия Яроша и Андрея Тарасенко, руководителей этой организации Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова, Артема Скоропадского и других лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК России, то есть деятельность экстремистской организации", — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, руководители и активисты организации "Правый сектор" на постоянной основе систематически планируют и совершают преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан, дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения.

Общая численность участников организации "Правый сектор", как отмечает следствие, составляет более пяти тысяч боевиков.

30 сентября стало известно, что в планах украинских террористов из "Правого сектора" расправиться с Донбассом, а затем начать "партизанскую войну" в Крыму. Об этом заявила пропагандист и боевик "Правого сектора" Елена Белозерская белорусскому изданию.

По словам Белозерской, они бы сразу начали воевать с мирными жителями Крыма, но 2014 году у "Правого сектора" не было вооружения, а боевой дух у боевиков Вооруженных сил Украины был низким.

"Почему не воевали в Крыму? Просто не успели — начался Донбасс. Мы, тогдашний "Правый сектор", и за Донбасс не сразу начали воевать в полную силу, были только вылазки малыми группами, потому что долго нечем было вооружить бойцов. Когда победим на Донбассе, может, возьмемся за Крым. Многие наши готовы начать там партизанскую войну", — заявила украинская нацистка.

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