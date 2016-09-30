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Родственники погибших в MH-17 начали судить Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Родственники пассажиров рейса MH17, погибших в авиакатастрофе в Донбассе, подали четыре иска против Украины.

Родственники погибших в MH-17 начали судить Украину
Фото: АР

Как сообщает Лайф, в общей сложности по делу о крушении самолета было подано 33 иска, часть из которых адресована "Малазийским авиалиниям", которым принадлежал сбитый самолёт, а также к компании Boeing.

Напомним, 28 сентября "Алмаз-Антей" сообщил, что "Ракету, сбившую МН17, выпустили с направления Зарощинского, контролировавшего украинской армией. По словам советника Генерального конструктора концерна "Алмаз-Антея" Михаила Малышевского, на сегодняшний день уже проведены три эксперимента, которые подтверждают эту версию.

Отметим, власти Украины до сих пор не признали вину за катастрофу российского Ту-154 над Черным морем в 2001 году и не выплатили компенсацию авиакомпании "Сибирь".

"Несмотря на проведенное расследование, представленные факты… Украина до сих пор не признала свою ответственность за эту катастрофу", — сказал замглавы Росавиации Олег Сторчевой на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив — Новосибирск, потерпел катастрофу в октябре 2001 года — погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета установила, что самолет сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму: украинские военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью.

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