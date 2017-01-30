Украина выбрала символ и лозунг "Евровидения" в Киеве

Лозунгом "Евровидения-2017", которое пройдет на Украине, стала фраза Celebrate Diversity, что значит "Праздновать многообразие". Эмблемой же — национальное женское украшение намысто, ожерелье из бусин, каждая из которых разная.

Фото: скриншот с youtube.com

"Слоган Celebrate Diversity — об объединении Европы и стран за её пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает нас друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка", — цитирует исполнительного директора Евровидения Йона Ола Санда телеканал "UA:Первый".

Ранее Pravda.Ru писала, что Украина может лишиться возможности проводить "Евровидение-2017" из-за того, что "затягивает с организацией" конкурса. Сейчас Киев отстает от графика уже не так сильно.

Напомним, в начале октября 2016 года Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" показал НТРК "красную карточку" из-за фактического срыва подготовки к конкурсу. Причинами такого решения также являются "бюрократия, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу".

Даже дата объявления места проведения мероприятия на Украине переносилась несколько раз. Мэр Днепропетровска Борис Филатов назвал эту ситуацию позором. "Перенос объявления города, принимающего "Евровидение-2017"… Вся страна потеряла почти два драгоценных месяца!!! Стыд и позор", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

"У Украины на повестке дня сейчас более серьезные проблемы, которые мешают стране приступить к организации конкурса. Они с собственной страной не могут ничего организовать, а провести международный конкурс — это большое усилие", — рассказал ранее Pravda. Ru российский журналист, телеведущий Петр Толстой.

В мае прошлого года министр финансов Украины Александр Данилюк предложил оценить финансовые возможности Украины на проведение "Евровидения-2017". По его мнению, от нецелесообразного проекта стоит отказаться, пока не поздно. Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что средства на проведение "Евровидения-2017" страна будет просить у западных инвесторов. Украина надеется сильно не растрачивать государственный бюджет на проведение конкурса.

Отметим, что обычно на проведение "Евровидения" уходит не менее $50 млн, а Украина практически банкрот. Ранее было объявлено, что "Евровидение-2017" будет проводиться исключительно силами городского бюджета. Затраты подчиненные Кличко оценили в 200 миллионов гривен, это 7,8 млн долларов. И чиновники мэрии уже успели подсчитать, что после проведения музыкального фестиваля в бюджет города поступит 20 миллионов евро. То есть, исключительно выгодный проектик получается.

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