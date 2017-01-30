Киев отметил годовщину битвы с Красной армией факельным шествием

Активисты Киева организовали факельное шествие по случаю годовщины боя киевских студентов с советскими солдатами в 1918 году.

Фото: Associated Press

Как сообщает телеканал "112 Украина", жители украинской столицы прошли по улице Ивана Мазепы от станции метро "Арсенальная" в сторону урочища Аскольдова могила, где похоронены участники боя под Крутами.

Кроме того, по данным издания "ПолитНавигатор", у метро "Арсенальная" прошла реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал" в конце января 1918 года. Обе стороны стреляли холостыми патронами, у "большевиков" был пулемет "Максим", а у "солдат УНР" — орудие. Была сооружены баррикада, первая попытка ее штурма не удалась, на площади у метро остались "трупы" с обеих сторон. Однако вскоре "солдаты УНР" взяли баррикаду и водрузили на место красного флага жовто-блакитный.

Как заявил депутат Киевсовета от "Свободы" Юрий Сиротюк, правительство УНР допустило ту же ошибку, что и нынешнее правительство Украины, пытаясь поддерживать мирные отношения с Москвой, а нужно было воевать. "Будем биться — будет сильная Украина. Будем говорить про перемирие по-мински — будет очередная трагедия. Этот порочный круг столетней истории надо разорвать. Сейчас мы — в той же самой революции, в той же самой войне", — сказал депутат журналистам.

Как отмечают украинские СМИ, после реконструкции боя националистическая партия "Свобода" провела факельное шествие, в котором участвовали несколько тысяч человек, в том числе лидер партии Олег Тягнибок, глава "Легиона Свободы" Олег Куцин, а также народные депутаты Андрей Ильенко и Юрий Левченко. Участники шествия жгли факелы и файеры, кричали: "Слава нации — смерть врагам!", несли плакаты "наши религия — национализм, наш пророк — Степан Бандера!" и т. д.

Добавим, студенты, погибшие в бою возле Крут, защищали Украинскую народную республику (УНР), образованную в ходе революции 1917 года в России и провозгласившую в январе 1918 года свою независимость.

Напомним, ранее нескольких городах Украины 1 января по случаю годовщины со дня рождения идеолога и руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли факельные шествия. Самое массовое шествие прошло в Киеве: на улицы украинской столицы вышли с факелами почти тысяча человек. Его участники промаршировали по центру Киева, а после устроили митинг на площади Независимости.

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял что, "воины УПА - это пример героизма и любви к Украине". Современные жители страны все чаще стали поддерживать идею признания ОУН-УПА истинными борцами за независимость Незалежной. Об этом свидетельствуют данные исследования группы "Рейтинг".

Если судить данным, которые группа социологических исследований опубликовала на своем сайте, то за 2014-2015 годы количество сторонников признания ОУН-УПА выросло с 27 процентов до 41 процента, при этом число противников этой идеи существенно уменьшилось (с 52 до 38 процентов). "Таким образом, впервые за годы исследования данного вопроса количество сторонников признания ОУН-УПА на Украине превысило количество противников", - говорится в тексте презентации.

Конечно, самое большое число сторонников движения ультранационалистов оказалось на западе страны. Здесь идея признать бойцов ОУН-УПА кажется привлекательной подавляющему большинству граждан (76 процентов), то на юге и востоке Украины цифры поддержки не превышают 27 процентов.При этом социологи объяснили, что на положительное отношение к ОУН-УПА влияет возраст, социальный статус респондента и его образование.

"Чем моложе респонденты, чем выше уровень образования и доходов, тем больше они поддерживают признание ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины", - сообщили инициаторы опроса. Также относительно больше поддержки признание УПА защитниками украинской государственности среди мужчин и украиноязычных респондентов.

Добавим, что происходящую "фашизацию" украины отметило даже известное британское издание Times - котороое не выдержало и назвало прокиевские вооруженные формирования "фашистами". Недовольство героизацией ОУН-УПУ неоднократно выражали, к примеру, и в Польше. Принятие украинским парламентом закона о признании боевиков "Украинской повстанческой армии" национальными героями Украины является пощечиной всему польскому народу - с таким мнением выступили представители польской партии "Союз демократических левых".

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