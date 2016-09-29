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Источник Правда.Ру

Украина перекодирует "имперскую" историю России

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-редактор журнала Forbes Украина Владимир Федорин, ныне сотрудничающий с Михаилом Саакашвили, на пресс-конференции в Киеве заявил, что россиянам жизненно необходимо преподать урок "европейского видения русской культуры".

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 По словам Федорина, сегодня русская культура "в том виде, в котором она национализирована РФ, служит обоснованием крайне опасного взгляда на мир", но эту ситуацию можно исправить.

"В перекодировании, если хотите, русской и российской культуры, Украина могла бы сыграть позитивную роль, просто пересказав имперскую культуру современным взрослым европейским языком", — заявил Федорин.

"Возможно, как я предлагал полтора года назад, имеет смысл подумать, чтобы привлекать в Украину студентов из России и показывать им современный европейский взгляд на русскую культуру и литературу. Если мы хотим когда-либо прийти к миру с РФ, без такого перепрограммирования, думаю, ничего не достигнем", — добавил он.

Возьмем на себя смелость интерпретировать слова вышеуказанного господина следующим образом: в сознание россиян желательно внедрить главную идею — "моя хата с краю", каждый сам за себя. Народам, населяющим РФ рассказать об их величии, и как хорошо бы им жилось отдельно от "русских". Украина здесь, видимо, должна стать примером европейского выбора.

Собственно, главным посылом речи Федорина представляется все та же украинская борьба с коммунизмом — на смену "большой дружной семьи" должны прийти маленькие нациствующие страны с мизантропским складом ума местных жителей.

Видео смотрите ниже.

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Темы Украина русская культура
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