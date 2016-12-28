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Источник Правда.Ру

Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы

Мир » Бывший СССР » Украина

Советник президента Украины Олег Медведев заявил, что Дед Мороз и Снегурочка могли быть завербованы российскими спецслужбами.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Или они — активная российская агентура, soft power Кремля? Или это чуждое нам наследие финно-угорского фольклора? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе? Хотите верьте, хотите нет, но этим мучаюсь уже полдня. Так надо для профессиональной политической консультации", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Украина отказалась от российского Деда Мороза. Заменой стали американский Санта и Святой Николай. В частности, на главной елке страны на Софийской площади в Киеве вот уже который год подряд праздником будет руководить именно Святой Николай. В этом году организаторы новогодних гуляний пошли дальше — решили использовать наряду со Святым Николаем и Санта-Клауса.

"Дед Мороз — вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить", — цитирует организатора главной елки Украины Игоря Добруцкого Лента.ру.

В 2016 году с приближением новогодних праздников эта тема получила новый поворот. По данным СМИ, агентства по организации новогодних праздников получили от киевской мэрии указания не использовать на народных гуляниях Деда Мороза и Снегурочку.

Ранее украинские общественники и учителя, комитеты по культуре сразу нескольких городов, в том числе и Киева, разослали по школам и детским садам рекомендацию вычеркнуть Деда Мороза и Снегурочку из сценариев утренников . Новогоднего волшебника и его внучку назвали пережитками советского прошлого и заявили, что современным украинским детям они ни к чему. Вместо них на утренниках рекомендовали "использовать аутентичную украинскую символику и персонажей" — святого Мыколая и Зимушку.

С Дедом Морозом на Украине борются давно. 19 декабря 2012 года активисты Соломенского отделения организации "Братство", выражающего интересы украинских националистов, выставили в Киеве чучела повешенных Деда Мороза и Снегурочки. В 2014 году мэрия Киева заявила о праздновании Нового года со святым Николаем.

А в декабре прошлого года представители родительской общественности Ивано-Франковска обратились с письмом в городское управление образования и науки. Они назвали Деда Мороза и Снегурочку пережитками "старой" системы и потребовали отстранить их от торжества. Общественники отметили, что у украинского народа есть "святой Николай и Рождество Христово".

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