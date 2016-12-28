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Источник Правда.Ру

Взгляд из Донецка: Украинская блокада? А она есть?

Мир » Бывший СССР » Украина

Последняя неделя в целом спокойного для Востока Украины года началась с тревожных новостей. О начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса неожиданно объявили бойцы и ветераны батальона "Донбасс".

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Фото: AP

Как рассказали сами украинские военные, на такой шаг они решились из-за того, что ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех". По их словам, в отличие от предыдущих блокад, эту они хорошо продумали. Так, бойцы обещают, что не будут трогать мирных граждан, которые везут себе продукты питания, однако пообещали добиться остановки водо- и электроснабжения территорий.

Как в Донецке отреагировали на блокаду со стороны бойцов АТО, Правда.Ру узнала у директора Центра политологического анализа и технологий в Донецке Сергея Барышникова.

— Что за инициатива с блокадой? Чем эта блокада грозит Донбассу?

— Блокада, как и вся эта война, весьма своеобразная у нас. В сети магазинов по ценам самым доступным для рядового обывателя фактически все есть. Ну какая же это блокада? Поэтому, наверное, кто-то из наших врагов решил, что это негоже, и, наверное, они планируют что-то предпринять. Но как они могут объявить блокаду, если они не контролируют несколько сот километров нашей границы с РФ? На нашем потребительском рынке уже преобладают российские продукты: от продуктов питания, продуктов первой необходимости до более стратегических. А украинский продукт минимизируется. Поэтому никакого реального повседневного и житейского эффекта, если они на это рассчитывают, не будет.

Для нас главное сейчас выстоять в этой полувойне. Это как затяжной прыжок с парашютом. И крайне опасно привыкание к такой своеобразной полувойне. Она вроде есть. Потому что, как же ее нет, если есть жертвы, есть обстрелы, есть грохот орудий. Но в Донецке это касается всего лишь какой-то части удаленных районов. В центре ее не чувствуется. Стоит новогодняя елка, дети с родителями гуляют. Скверы оформлены горящими оленями, снеговиками, елочками. Но это привыкание не к миру, не к нормальному состоянию, мне кажется, самое опасное чувство, которое разъедает каждого из нас, и делает нас не совсем уверенными.

А такие имитационные блокады мы переживем. И не то переживали. Я лично не уезжал все эти три года, за исключением двух-трех поездок в Россию, в Москву. Моя жена вообще ни разу не покидала город. Сын был пару раз в России по служебной надобности и т. д. То есть мы здесь плоть от плоти, 14-й, 15-й год, и тем более уходящий 16-й, все это на нашей, не просто памяти, на нашей судьбе. Можно это все пережить, главное, чтобы у нас следующий, 17-й год, был годом позитивным во всех смыслах. А главный для нас позитив — изменение к лучшему, в нашу сторону позиций официальных властей России, Кремля. Мы ждем этого от наступающего года.

Мы заняты госстроительством, оно у нас получается корявенько как-то, но будем надеяться, что что-то у нас будет более динамичным, более позитивным. А вообще, люди всегда живы и движимы надеждой. Надежды у нас с избытком.

— Последует ли какая-либо реакция со стороны центральной власти Украины на объявление блокады?

— Для нас крайне важно решение районного Дорогомиловского суда Москвы. Теперь есть правовая зацепка.

А с теми, кто свершил государственный переворот, с ними о чем-то договариваться невозможно. Это люди в этом смысле для нас конченые, все эти Порошенки, олигархи украинского разлива. А закулисье, я надеюсь, с приходом новой администрации США к управлению страной будет меняться. И наши европейские так называемые партнеры, которые Януковича кинули, выступили гарантами. Где их слово? Где гарантии? 0 целых, 0 десятых. Они не понесли никакой ответственности и не понесут. Для нас важно быть теми, какими мы сейчас есть, и двигаться по пути общественно-политических процессов, государственного строительства, улучшать свою кадровую, внутреннюю политику, качественный состав органов власти и т. п. Вот это первостепенные задачи.

Наша непризнанность нас держит на коротком поводке, в узде. Сдвинется с мертвой точки в этом деле, это все зависит, понятно от кого, в первую очередь. Ну, не от Трампа, конечно. Тогда мы будем оптимистичнее говорить.

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Темы Украина Донбасс Сергей Барышников
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