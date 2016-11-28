Янукович извинился за кровь Майдана

Экс-президент Украины Виктор Янукович извинился перед семьями погибших на "майдане", пишет RT. Напомним, сегодня бывший лидер Украины дает показания в суде.

"Я особенно хочу обратиться к пострадавшим или тем, кто представляет их интересы сейчас в зале. Я хочу перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал всё для того, чтобы этой трагедии не было. Я готов посмотреть вам в глаза и ответить на все вопросы", — цитирует телеканал "112 Украина" его слова.

Ранее сообщалось, что допрос экс-президента продлится около трех часов. Однако на данный момент он продолжается уже больше четырех. Суд уже уходил на получасовой перерыв.

До перерыва Янукович сделал несколько громких заявлений.

Так, Янукович обвинил нынешнюю власть Украины в том, что она начала войну в стране. Янукович отметил, что именно со стороны лидеров "евромайдана", в том числе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, впервые прозвучали призывы взяться за оружие. Сам же экс-руководитель Украины, по его словам, не отдавал приказа о применении оружия на Майдане.

Стрельбу на площади он назвал спланированной спецоперацией по свержению легитимной власти в стране.

Также он заявил, что никогда не отказывался от идеи евроинтеграции. По его словам, решение было отложено из-за того, что все предложения, которые делались Украине в ноябре 2013 года со стороны Международного валютного фонда (МВФ), "не были искренними". В частности, страну склоняли к повышению тарифов и пенсионного возраста.

Кроме того, бывший президент Украины в ходе допроса сказал, что новые власти страны должны были расследовать покушение, совершенное на него в 2014 году.

После перерыва экс-президент отвечает на вопросы потерпевших. Они касались разгона "майдана". Янукович заявил, что не обсуждал его подавление. Был разговор и о вступлении в ЕС. Янукович сказал, что народ Украины не выиграл бы от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому он не стал его подписывать, несмотря на очевидную политическую выгоду такого шага. По его словам, в случае заключения соглашения, он был бы переизбран на второй срок.

Возвращаясь к событиям на Майдане, он сказал, что к обострению обстановки и последующему кровопролитию привели действия руководителей оппозиции. Также бывший украинский лидер заявил, что готов на перекрёстный допрос с Порошенко, Яценюком и Парубием.