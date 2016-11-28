Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Виктор Янукович рассказал на допросе, кто виновен в разжигании войны на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Виктор Янукович находится в Ростовском районном суде и в режиме видеоконференции отвечает на вопросы Святошинского суда Киева по делу о событиях на "майдане".

355966.jpeg
Фото: AP

Как ранее писала Правда. Ру, допрос экс-главы государства перенесли на 28 число. Ранее в зал суда не смогли доставить заключённых под стражу сотрудников спецподразделения "Беркут". Кстати, после этого Янукович заявил, что у некоторых лиц есть страх, что будут раскрыты преступления "майдана".

Сейчас он дает показания и уже сделал несколько громких заявлений.

Так, Янукович обвинил нынешнюю власть Украины в том, что она начала войну в стране. Янукович отметил, что именно со стороны лидеров "евроимайдана", в том числе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, впервые прозвучали призывы взяться за оружие. "С призывами к вооруженному противостоянию, походу на резиденцию президента выступал Луценко и другие руководители "майдана", — сказал экс-президент.

Сам же экс-руководитель Украины, по его словам, не отдавал приказа о применении оружия на Майдане в 2014 году, пишет RT. "Я не мог поднять руку и подписать приказ, который привёл бы к кровопролитию на Украине. Ответ должна дать нынешняя власть", — отметил он.

Стрельбу на площади он назвал спланированной спецоперацией по свержению легитимной власти в стране.

Также он заявил, что никогда не отказывался от идеи евроинтеграции. По его словам, решение было отложено из-за того, что все предложения, которые делались Украине в ноябре 2013 года со стороны Международного валютного фонда (МВФ), "не были искренними". В частности, страну склоняли к повышению тарифов и пенсионного возраста.

Кстати, в том, что по вступлению в ЕС у народа сложилось неверное представление, Янукович обвинил СМИ. Он заявил, что в 2013 году СМИ некорректно освещали позицию властей по соглашению об ассоциации с ЕС.

Кроме того, бывший президент Украины в ходе допроса заявил, что новые власти страны должны были расследовать покушение, совершенное на него в 2014 году.

Пока Янукович обвиняет власть Украины в разжигании войны, его самого уличили в госизмене. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о нарушении бывшим президентом страны нескольких статей конституции, а также сообщил ему, что он нанес ущерб государству на сумму 1 трлн 80 млрд гривен. По словам Луценко, подозрение направлено по всем известным адресам Януковича в РФ.

Читайте также: Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Янукович не нужен ни Украине, ни России?
Темы Украина Евромайдан Виктор Янукович
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
В украинском "вийске" начался 37-й год
Правила игры
Прогрессивный НДФЛ: Тише едешь — дальше будешь
США и Канада
США расколоты: "Красные" против "синих"
Читательский топ
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Путин вызвал Силуанова на разговор
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Мир
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом

На какие меры пойдет Россия, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Власть
"В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей

В отношениях с Российской Федерацией греческое правительство намерено проводить суверенную политику, заявили в министерстве национальной обороны Греции.

Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Криминал
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова (Люлько) Франсуа Фийон — еще один "агент Путина" Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Европейцы очень хотят слетать на Луну вместе с Россией — мнение
Александр Балуев Российских паралимпийцев пытаются унизить "прощением"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Элеонора Дин Путин вызвал Силуанова на разговор
????? 000 Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
????? 000 Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Детского омбудсмена возмутил приговор жительнице Урала за репост в соцсетях
Елизавета Корчажкина (Шарлай) Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?