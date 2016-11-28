Виктор Янукович рассказал на допросе, кто виновен в разжигании войны на Украине

Виктор Янукович находится в Ростовском районном суде и в режиме видеоконференции отвечает на вопросы Святошинского суда Киева по делу о событиях на "майдане".

Фото: AP

Как ранее писала Правда. Ру, допрос экс-главы государства перенесли на 28 число. Ранее в зал суда не смогли доставить заключённых под стражу сотрудников спецподразделения "Беркут". Кстати, после этого Янукович заявил, что у некоторых лиц есть страх, что будут раскрыты преступления "майдана".

Сейчас он дает показания и уже сделал несколько громких заявлений.

Так, Янукович обвинил нынешнюю власть Украины в том, что она начала войну в стране. Янукович отметил, что именно со стороны лидеров "евроимайдана", в том числе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, впервые прозвучали призывы взяться за оружие. "С призывами к вооруженному противостоянию, походу на резиденцию президента выступал Луценко и другие руководители "майдана", — сказал экс-президент.

Сам же экс-руководитель Украины, по его словам, не отдавал приказа о применении оружия на Майдане в 2014 году, пишет RT. "Я не мог поднять руку и подписать приказ, который привёл бы к кровопролитию на Украине. Ответ должна дать нынешняя власть", — отметил он.

Стрельбу на площади он назвал спланированной спецоперацией по свержению легитимной власти в стране.

Также он заявил, что никогда не отказывался от идеи евроинтеграции. По его словам, решение было отложено из-за того, что все предложения, которые делались Украине в ноябре 2013 года со стороны Международного валютного фонда (МВФ), "не были искренними". В частности, страну склоняли к повышению тарифов и пенсионного возраста.

Кстати, в том, что по вступлению в ЕС у народа сложилось неверное представление, Янукович обвинил СМИ. Он заявил, что в 2013 году СМИ некорректно освещали позицию властей по соглашению об ассоциации с ЕС.

Кроме того, бывший президент Украины в ходе допроса заявил, что новые власти страны должны были расследовать покушение, совершенное на него в 2014 году.

Пока Янукович обвиняет власть Украины в разжигании войны, его самого уличили в госизмене. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о нарушении бывшим президентом страны нескольких статей конституции, а также сообщил ему, что он нанес ущерб государству на сумму 1 трлн 80 млрд гривен. По словам Луценко, подозрение направлено по всем известным адресам Януковича в РФ.

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