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Источник Правда.Ру

Порошенко увековечил себя на фреске в личном храме

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Пётр Порошенко украсил домовой храм в поместье в Конче-Заспе фресками с собственным изображением. Об этом сообщил украинский журналист и волонтер Юрий Касьянов на своей странице в Facebook.

Порошенко увековечил себя на фреске в личном храме
Фото: Facebook/Юрий Касьянов

В своем гневном посту в соцсети журналист обратился к президенту страны Петру Порошенко и потребовал от него ответов на целый ряд неудобных вопросов: например, когда закончится война в Донбассе и почему он, как обещал ранее, не продал свой бизнес. Но "вишенкой" оказалась церковная фреска с изображением семьи Порошенко и его самого в виде римского патриция.

В Сети сразу разгорелся жаркий спор по этому поводу. О том, настоящая ли это фотография, неизвестно. Мнения пользователей, как обычно, разделились. "Это его домовая церковь. Заказчик — барин. И во времена Средневековья меценаты увековечивали себя на фресках. Правда, коленопреклоненными". "Какие больные люди. Пшонка с его Цезарем и рядом не стоял". Некоторые даже предположили, что где-то рядом лежит скандально известный золотой батон в натуральную величину, найденный в доме предыдущего президента Украины Виктора Януковича при обысках.

По информации "Страна.ua", "храм" действительно существует и расположен он якобы в поместье президента в Конче-Заспе. Некоторые СМИ, в свою очередь указывают на то, что лицо Порошенко на снимке могли просто пририсовать.

"При президенте Порошенко стало модно ходить в вышиванках, вывешивать флаги, и даже страшных правосеков теперь никто не боится. Но ведь не для этого вас избирали, — пишет Касьянов в Facebook. — Почему везде и всюду вы ставите на государственные должности не достойных людей, а лично вам преданных, личных друзей?"

Судьбу знаменитого "батона" попытался ранее узнать в генеральной прокуратуре и Дмитрий Добродомов, секретарь комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Верховной рады. Прокуроры только развели руками.

"Я получил ответ, что, оказывается, местонахождение знаменитого золотого батона неизвестно. По сути его украли. Вопрос — кто?" — интересуется Добродомов. По словам народного депутата, у него есть перечень изъятых драгоценностей из Межигорья, которые, как выяснилось, даже не были конфискованы: их показали только по телевизору.

Напомним, сокровища Межигорья - "дачи" бывшего президента Украины Виктора Януковича — оценили в сотни миллионов долларов. После бегства Януковича две его бывшие резиденции были открыты для народа. Украинские СМИ передавали, что в числе сокровищ Межигорья был и пресловутый золотой батон.

О тщеславии украинских чиновников уже давно ходят легенды. На этом поприще больше остальных, пожалуй, отметился бывший генпрокурор страны Виктор Пшонка. После переворота сторонники майдана обнаружили в его доме две картины: на одной из них он предстает в виде римского императора Юлия Цезаря, а на второй — в образе Наполеона. При этом Пшонку-"Бонапарта" окружали заместители генпрокурора.

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