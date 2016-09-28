Киев оскорбился "немудрой" критикой ОУН президентом Израиля

"Неуместными" назвала вице-спикер Рады Ирина Геращенко, представляющая Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу, высказывания президента Израиля Реувена Ривлина о пособничестве украинских националистов в преступлениях против евреев во время Второй мировой войны.

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"Во время выступления в украинском парламенте президент Израиля позволил себе некорректные и недипломатичные оценки по определенным страницам трагичной украинской истории, в частности, ОУН. Это была, по моему глубокому убеждению, немудрая позиция нашего высокого гостя... Как по мне, определенные высказывания нашего высокого гостя были неуместными в эти дни траура", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, ряд глав государств до сих пор пользуются "штампами советской пропаганды времен замалчивания трагедии Бабьего Яра".

Как и Ирина Геращенко, некорректными счел слова Ривлина и лидер украинских радикалов Олег Ляшко, который потребовал от президента Израиля извинений. "Выступление Ривлина унижает украинцев, поэтому я призываю президента Израиля извиниться перед нашим государством и нашим народом. А Кнессет (парламент - ред.) Израиля - наконец признать голодомор геноцидом украинского народа, как Верховная рада еще в 2008 году признала Холокост геноцидом евреев", - написал Ляшко в Facebook.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Накануне Ривлин, выступая в Верховной раде Украины, заявил, что украинские националисты помогали нацистам. В частности, израильский политик напомнил о трагедии в Бабьем Яру.

"Около 1,5 миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах... Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН (ОУН - УПА - ред.), которые издевались над евреями, убивали их, во многих случаях выдавали немцам...", - цитировал слова Ривлина сайт телеканала "112.Украина"

"Отношения между украинским и еврейским народами сегодня устремлены в будущее, но мы не можем допустить, чтобы история как с ее страшными, так и с ее хорошими событиями, забылась", - добавил он.

Бабий Яр в Киеве - это историческое место, известное далеко за пределами Украины. С сентября 1941 года немецко-фашистскими военными и украинскими коллаборационистами во рву были расстреляны, по разным данным, до нескольких сотен тысяч человек - главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных.

В Бабьем Яре сегодня существуют несколько тематических памятников. Кроме того, городская власть планирует создать там Мемориал памяти жертв Холокоста.

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