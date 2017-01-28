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Источник Правда.Ру

Блокирование ж/д в Луганской области грозит катастрофой

Мир » Бывший СССР » Украина

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что блокирование грузового железнодорожного сообщения в Донбассе может привести к экономической катастрофе не только в самопровозглашенной республике, но и в целом в Луганской области.

Блокирование ж/д в Луганской области грозит катастрофой
Фото: АР

Напомним, 25 января бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории.

Таким образом они выступают против торговли с Луганской и Донецкой народными республиками. Сейчас заблокированы 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело. Однако, 26 января участники акции заблокировали движение еще на одной станции в Луганской области "Светланово". В целом они обещали блокировать четыре ключевых пункта железной дороги в области.

"Действия этих "горе-вояк" могут привести к экономической катастрофе не только в ЛНР, но и оставшейся части Луганской области, на территории которой располагаются электростанции, работа которых зависит от поставок угля из республики", — цитирует Марочко РИА Новости. По его мнению, этот факт в очередной раз подтверждает неспособность киевского правительства контролировать националистические вооруженные формирования, воюющие в Донбассе на стороне Украины.

Напомним, ранее заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука на своей странице в Facebook написал, что Киев намерен отключить водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области.

"Обеспечение гражданского населения питьевой водой — обязанность государства. Это — гуманитарная составляющая, которая находится под постоянным контролем международных организаций… Срок действия соглашения истекает 1 декабря, после чего Украина не останется другого пути, как отключить водоснабжение вообще", — заявил Тука.

По его словам, в Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия по расчету за потребленную воду. "Украинская сторона осуществила ремонт водопроводов, установила современные счетчики и… Полное игнорирование. Представители ЛНР просто перестали выходить на связь, отвечать на телефонные звонки, не приехали для получения электронных ключей от счетчиков. В то же время, власть отдельных районов Луганской области начала постоянно уменьшать заявки на поставки воды", — сказал Тука.

Напомним, в конце октября более 40 автомобилей МЧС России доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь. В республики привезли свыше 400 тонн гуманитарных грузов, основную массу которых составляют продукты питания и медикаменты. Заместитель министра Украины также напомнил, что задолженность властей самопровозглашенной Луганской народной республики перед Попаснянским водоканалом, который осуществляет поставки воды, составляет свыше 4,7 миллиона долларов.

Этот гуманитарный конвой стал для Донбасса 57-й по счету с середины августа 2014 года. За этот период для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено уже свыше 64 тысяч тонн гуманитарной помощи, груз обычно разделяется примерно поровну между ДНР и ЛНР. Помощь России помогла Донбассу избежать гуманитарной катастрофы. Для жителей юго-востока Украины доставляются предметы первой необходимости, медикаменты и школьные учебники.

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