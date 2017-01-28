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Источник Правда.Ру

Количество детей на Украине сократилось вдвое

Мир » Бывший СССР » Украина

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что доля детей в населении Украины с 1991 года значительно уменьшилась.

Количество детей на Украине сократилось вдвое
Фото: АР

"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в два раза и сегодня составляет 7,6 миллиона", — заявил Кулебана конференции в Херсоне.

Как сообщает агентство "Укринформ", сейчас Украина занимает 186-е место в мире по показателю рождаемости и 13-е — по показателю вымирания нации. По данным уполномоченного украинского президента по правам ребенка, почти 106 тысяч детей (1,5% от общей численности) живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а у остальных есть родители.

"Каждые три дня 250 детей попадают в интернаты, в основном из-за бедности и неспособности семьи дать ребенку необходимое. Еще минимум 600 тысяч проживают в неблагополучных семьях, они стоят в очереди на попадание в интернаты. Кроме того, каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий в Донбассе", — сказал Николай Кулеба.

Напомним, в 2014 году очередной законодательный казус Украины коснулся детей, которые в ходе карательной операции Киева потеряли одного из родителей. Так вот, согласно новому указу президента Украины, таких ребятишек (при живых матери или отце) должны отдавать в детдом.

"Принять безотлагательные меры по устройству в установленном порядке в кратчайшие сроки детей, родители (один из родителей) которых погибли во время участия в контртеррористической операции, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районах проведения антитеррористической операции, путем установления опеки и попечительства над такими детьми, их усыновления, передачи в приемные семьи, детские дома семейного типа, а также в учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, обеспечить соответствующее финансирование указанных учреждений и предусмотренных законодательством социальных выплат", — гласит указ.

То есть, в случае гибели даже одного из родителей, детей из Луганской и Донецкой областей должны насильно определять в детские дома или отдавать приемным родителям. Не секрет, что многие жители Донбасса, спасая детей, вывезли их за территорию боевых действий, а сами остались в зоне риска. Обстоятельств для такого решения немало — это и пожилые родители и другие больные или пожилые члены семей, не имеющие возможности передвигаться, и безденежье (детей вывезли, а сами сидят на "гуманитарке", поскольку на все остальное нет денег), и желание уберечь жилье от мародерства и прочее.

Да мало ли почему было принято решение разъединить семью, спасая собственных детей!? И что же теперь — в случае, не дай Бог, гибели кого-то из родителей, ребенка, даже несмотря на то, что у того вполне могут оставаться еще папа или мама, а также кровные родственники, готовые забрать детей к себе, будут принудительно изымать из семей?

Экс-детский омбудсмен Украины, представитель Оппозиционного блока Юрий Павленко выступил с заявлением о том, что данный закон нарушает все права несовершеннолетних. "Это поручение противоречит нормам Семейного кодекса Украины и закона "Об охране детства", — заявил политик.

"По законодательству Украины, под опеку и усыновление, а также в приемные семьи и детские дома семейного типа могут быть устроены только дети, имеющие статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, то есть дети, у которых нет ни отца, ни матери", — пояснил Юрий Павленко. "Как передать на усыновление ребенка, у которого, например, погиб отец, но есть мама? Это же верх цинизма, бездушия и непрофессионализма. Президент предлагает правительству нарушать законы, касающиеся защиты прав детей", — подчеркнул Юрий Павленко. Он заявил что правительство не будет выполнять противозаконные поручения президента.

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