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Источник Правда.Ру

Украину заставили освободить похищенного россиянина

Мир » Бывший СССР » Украина

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что России удалось добиться освобождения гражданина РФ Владимира Безобразова, который был незаконно привлечён к уголовной ответственности на Украине.

Украину заставили освободить похищенного россиянина

Летом 2014 года россиянин отдыхал в Одессе вместе с семьёй, но без каких-либо оснований был задержан и обвинён в вербовке жителей Украины для участия в конфликте на Донбассе на стороне ополченцев.

Допросы россиянина представители Службы безопасности Украины называли "душевной беседой", однако, к Безобразову неоднократно применяли физическое и психологическое насилие для того, чтобы добиться признания в "преступлениях".

"В качестве приёма психологического воздействия сотрудники СБУ использовали угрозы расправой и в отношении его родственников. Они показали, как члены его семьи стоят под дулами автоматов, и убедили, что в случае отсутствия "признательных" показаний Безобразова и его семью отдадут на растерзание "Правому сектору" (запрещен в РФ)", — рассказала Лайфу Светлана Петренко.

Мужчина был вынужден признать причастность к вербовке граждан Украины для участия в вооружённом конфликте в Донбассе и в марте 2015 года в Одессе Безобразова приговорили к условному сроку наказания.

Однако, как сообщили в пресс-службе СК РФ, при выходе из зала суда мужчину вновь захватили сотрудники СБУ и до декабря 2016 года держали в тайных тюрьмах без каких-либо законных оснований. Круг лиц, причастных к похищению мужчины, уже установлен.

Напомним, ранее МИД России бил тревогу: все больше россиян пропадает без вести, навещая родню на Украине. По словам Александра Лукашевича, приведенным на сайте МИД России, невозможно исключить того, что граждане РФ арестованы службой безопасности без соблюдения надлежащих правовых процедур и содержатся в заключении без права переписки и уведомления кого-либо.

Ранее следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков Украины, похищавших российских граждан с целью их обмена.

По данным следствия, в апреле 2014 года руководство силовых структур Украины, используя свои властные и распорядительные полномочия, создало преступное сообщество с целью совершения похищений и дальнейшей торговли россиянами для получения материальной выгоды.

Следствие уверено, россиян преследовании, а затем похищали и удержании с целью обмена на украинских военнослужащих, попавших в плен к представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Так, в 2014 году гражданин Российской Федерации, находившийся на Украине, был задержан по надуманному основанию по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Под воздействием угроз и принуждений он дал признательные показания и заключил с прокурором сделку о признании им вины, а затем суд освободил его от наказания, назначив испытательный срок. После его насильно вывезли в другой регион Украины, где до настоящего момента незаконно удерживают", — сообщает ведомство.

И это далеко не единственный случай. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства этих преступлений, а также иных лиц, потерпевших от преступной деятельности участников указанного сообщества.

Напомним, ранее известный на Украине "волонтер" (то есть, тот, кто оказывает помощь "сирым и убогим" карателям на Донбассе) Юрий Касьянов предлагал не ограничиваться каким-нибудь "полдесятком российских граждан": "Надо проводить секретные операции по захвату или уничтожению агрессоров на оккупированной территории. Надо арестовывать и доставлять предателей и коллаборационистов на суд со всего мира… Надо действовать с позиции силы. Как сильные, гордые люди. Только тогда нас будут уважать и будут бояться обижать наших людей".

А экс-глава запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош в эфире ток-шоу "Люди. Hard Talk" заявил, что верхушка украинских "силовых ведомств" уже обсуждает вопрос создания структуры, подобной израильской политической разведке "Моссад", занимающейся похищениями и политическими убийствами врагов Израиля. Вроде функционеров Третьего рейха или активистов Организации освобождения Палестины. Естественно, "украинский "Моссад", по мысли Яроша, должен будет совершать "акции возмездия" "врагам Украины", не считаясь, находятся ли они на украинской территории.

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