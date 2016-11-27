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Источник Правда.Ру

Саакашвили призвал к досрочным выборам в Раду

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили 27 ноября провел в Киеве митинг под лозунгом "Последняя зима Рады" с призывом провести досрочные выборы в Верховную Раду. В акции приняли участие около двух тысяч человек, в руках у многих собравшихся флаги Украины и Европейского союза.

Саакашвили призвал к досрочным выборам в Раду

Сторонники Саакашвили собрались, чтобы выразить недоверие парламенту. "Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент", — приводит слова Саакашвили ТАСС.

"Я знаю как сделать Украину великой, мы вместе это сделаем, — сказал Саакашвили, обращаясь к митингующим. — Мы победим, мы вернем богатство Украины ее народу и вернем потенциал страны. Мы создаем не только новую политическую силу, но и новый политический класс, мы поменяем политический взгляд".

По его словам "эта Рада не прислушивается ни к своему народу, ни к рекомендациям международных институтов". Саакашвили также обвинил действующие власти в невыполнении предвыборных обещаний, неэффективной борьбе с коррупцией и том, что они не проводят на Украине реформы.

Как отмечает агентство, акция проходит в мирном порядке.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что город сможет стать лучше, если его избавить от "мафии, захватившей все властные структуры". "Одесса может стать гораздо лучше, если мы избавимся от мафии, захватившей все властные структуры", — написал он в своем Facebook.

Однако через несколько месяцев чиновники Украины, бесстыдно декларирующие свои богатства, стали невыносимы для губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, и он подал в отставку.

"США отправили Саакашвили в политическую ссылку. Он политический труп. Последняя надежда была на выборы в Грузии, которые с треском провалены, конституционное большинство у "Грузинской мечты". И, соответственно, Саакашвили абсолютно никчемен ни для прошлых хозяев-американцев, они не любят неудачников. Соответственно, его сослали на Украину. А там уже сказали драться самому за свое настоящее и политическое будущее. И эта война проиграна, а уходить надо, естественно, с какими-то такими слоганами, вот и все.

Конечно, он попробует раскачивать ситуацию на украинском уровне, в Киеве, махать шашкой, кричать о том, какая коррупция, что все пропало — это его любимые речи. Но вряд ли он добьется этим хоть каких-то весомых результатов для себя", — рассказал ранее Pravda.Ru общественный деятель Украины, журналист Александр Ветров.

Напомним, в конце мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и официально назначил его одесским губернатором. При этом в парламенте Грузии назвали назначение Саакашвили ошибкой украинских властей.


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Темы Киев Украина Михаил Саакашвили
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