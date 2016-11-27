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Украина рискует лишиться "Евровидения-2017"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина может лишиться возможности проводить "Евровидение-2017" из-за того, что "затягивает с организацией" конкурса.

Украина рискует лишиться Евровидения-2017

Как сообщает ТСН, ссылаясь на исполняющего обязанности генерального директора Национальной телерадиокомпании (НТРК) Украины Александра Харебина, в начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" показал НТРК "красную карточку" из-за фактического срыва подготовки к конкурсу.

По словам Харебина, причинами такого решения также являются "бюрократия, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу".

При этом сейчас Украина отстает от графика уже не так сильно. За октябрь отставание удалось сократить с трех месяцев до одного. Однако окончательное решение по поводу того, будет ли конкурс проводиться в Киеве, примут 8 декабря на заседании Европейского вещательного союза.

Напомним, даже дата объявления места проведения мероприятия на Украине переносилась несколько раз. Мэр Днепропетровска Борис Филатов назвал эту ситуацию позором. "Перенос объявления города, принимающего "Евровидение-2017"… Вся страна потеряла почти два драгоценных месяца!!! Стыд и позор", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

В мае этого года министр финансов Украины Александр Данилюк предложил оценить финансовые возможности Украины на проведение "Евровидения-2017". По его мнению, от нецелесообразного проекта стоит отказаться, пока не поздно.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что средства на проведение "Евровидения-2017" страна будет просить у западных инвесторов. Украина надеется сильно не растрачивать государственный бюджет на проведение конкурса.

Отметим, что обычно на проведение "Евровидения" уходит не менее $50 млн, а Украина практически банкрот. Ранее было объявлено, что "Евровидение-2017" будет проводиться исключительно силами городского бюджета. Затраты подчиненные Кличко оценили в 200 миллионов гривен, это 7,8 млн долларов. И чиновники мэрии уже успели подсчитать, что после проведения музыкального фестиваля в бюджет города поступит 20 миллионов евро. То есть, исключительно выгодный проектик получается.

Остальные страны "по наивности" считают "Евровидение" скорее расходным мероприятием. Для них конкурс — это Олимпийские игры в поп-музыке. Это десятки миллионов телезрителей, имидж, геополитика и всегда убытки организаторов. "Евровидение" проводить у себя в стране престижно, солидно, но финансово невыгодно.

По многолетним экспертным оценкам, городам-организаторам проведение такого конкурса обходится обычно в десятки миллионов евро. Самыми дорогими конкурсами "Евровидения" считаются шоу в Копенгагене в 2014 году ($60 млн), Баку в 2012-м ($64 млн), в Москве в 2009-м ($44 млн). Организация конкурса в Вене в 2015 году обошлась в $42 млн (36,7 млн евро). Норвегия на проведение "Евровидения-2010", выложила в $21 млн. Германия потратила на "Евровидения-2011" 25 млн евро ($31 млн).

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Темы Украина Евровидение-2017
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