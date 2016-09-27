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Источник Правда.Ру

Украинцы высказались против разрыва отношений с Россией - опрос

Мир » Бывший СССР » Украина

Согласно данным опроса, 55% населения Украины не поддержала идею разрыва дипотношений с Россией, а 52,1% выступили против визового режима с РФ.

Украина
Фото: АР

В пользу разрыва дипломатических отношений с Россией высказались 24,8 процента опрошенных

При этом сократилась доля сторонников визового режима с Россией с 46,7% до 29,0%, доля противников возросла соответственно с 40,6% до 52,1% (по сравнению с мартом 2015 года).

Отмечается, что относительное большинство респондентов (48,5%) высказались против запрета ввоза для продажи на территорию Украины любых товаров российского производства, за такой запрет выступают 33,6% опрошенных.

50,6% опрошенных поддержали "национализацию" недвижимости и предприятий, которые находятся на территории Украины и принадлежат российскому бизнесу, близкому к руководству России. Против этого выступают 26,1% опрошенных.

Опрос проводился с 9 по 14 сентября 2016 года во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса, передает korrespondent.net.

В исследовании приняло участие 2018 респондентов в 118 поселениях, выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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