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Источник Правда.Ру

Киев взял в заложники семью сотрудника Народной милиции ЛНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Руководитель центра по связям с общественностью министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко сообщила об очередном факте преступления, совершенного спецслужбами Украины.

Киев взял в заложники семью сотрудника Народной милиции ЛНР
Фото: АР

Как пишут РИА Новости, свидетелем данных фактов стал военнослужащий Народной милиции республики Сергей Чимбур. 27 сентября на брифинге в Луганске он передал представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ официальное обращение с просьбой защитить от спецслужб Украины его семью, проживающую на подконтрольной Киеву территории.

"В отношении семьи сотрудниками СБУ были применены противоправные действия, ставящие под угрозу жизнь и здоровье членов семьи. Спецслужбы продолжают использовать в своей работе жестокие, циничные и нечеловеческие методы", — заявила Евгения Любенко.

По ее словам, СБУ путем шантажа супруги и четверых несовершеннолетних детей пытались принудить военнослужащего ЛНР сдаться правоохранительным органам Украины.

"Отказавшись совершить преступление, предусмотренное статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР "Госизмена", семья Чимбур оказалась в заложниках у СБУ", — пояснила Любенко.

Сергей Чимбур подтвердил, что в сентябре к его семье пришли представители СБУ и угрожали ей физической расправой. "По обвинению в пособничестве террористам спецслужбами Украины был инициирован судебный процесс, в результате которого семья Чимбур была лишена родительских прав, а четверо несовершеннолетних детей были преданы в Беловодский детский приют", — рассказал Сергей Чимбур. Он подчеркнул, что ему известен еще ряд подобных инцидентов с семьями его сослуживцев.

"Я обращаюсь официально с просьбой в миссию ОБСЕ. Мою семью терроризируют, обвиняют ее в пособничестве так называемым "террористам", "сепаратистам". Я прошу обеспечить мою семью безопасностью, чтобы мои дети и жена переехали в Луганск", — заявил Чимбур.

Ранее Правда.Ру писала, что Украина подписала в Минске рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств обеих сторон конфликта от линии соприкосновения на востоке страны.

"Условием начала разведения сил и средств является верифицированное Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ соблюдение режима полного прекращение огня в течение семи суток для каждого из конкретных участков разведения, упомянутых в приложениях к настоящему рамочному решению", — цитирует документ РИА Новости.

По условиям решения, "разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее чем 2 километров в ширину и 2 километров в глубину".

Напомним, в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признали легитимность февральского госпереворота и провозгласили создание "народных республик"ДНР и ЛНР. Киев считает эти территории оккупированными, против самопровозглашенных ЛНР и ДНР были начаты военные операции.

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Темы ЛНР Украина Луганск
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