Руководитель центра по связям с общественностью министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко сообщила об очередном факте преступления, совершенного спецслужбами Украины.
Как пишут РИА Новости, свидетелем данных фактов стал военнослужащий Народной милиции республики Сергей Чимбур. 27 сентября на брифинге в Луганске он передал представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ официальное обращение с просьбой защитить от спецслужб Украины его семью, проживающую на подконтрольной Киеву территории.
"В отношении семьи сотрудниками СБУ были применены противоправные действия, ставящие под угрозу жизнь и здоровье членов семьи. Спецслужбы продолжают использовать в своей работе жестокие, циничные и нечеловеческие методы", — заявила Евгения Любенко.
По ее словам, СБУ путем шантажа супруги и четверых несовершеннолетних детей пытались принудить военнослужащего ЛНР сдаться правоохранительным органам Украины.
"Отказавшись совершить преступление, предусмотренное статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР "Госизмена", семья Чимбур оказалась в заложниках у СБУ", — пояснила Любенко.
Сергей Чимбур подтвердил, что в сентябре к его семье пришли представители СБУ и угрожали ей физической расправой. "По обвинению в пособничестве террористам спецслужбами Украины был инициирован судебный процесс, в результате которого семья Чимбур была лишена родительских прав, а четверо несовершеннолетних детей были преданы в Беловодский детский приют", — рассказал Сергей Чимбур. Он подчеркнул, что ему известен еще ряд подобных инцидентов с семьями его сослуживцев.
"Я обращаюсь официально с просьбой в миссию ОБСЕ. Мою семью терроризируют, обвиняют ее в пособничестве так называемым "террористам", "сепаратистам". Я прошу обеспечить мою семью безопасностью, чтобы мои дети и жена переехали в Луганск", — заявил Чимбур.
Ранее Правда.Ру писала, что Украина подписала в Минске рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств обеих сторон конфликта от линии соприкосновения на востоке страны.
"Условием начала разведения сил и средств является верифицированное Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ соблюдение режима полного прекращение огня в течение семи суток для каждого из конкретных участков разведения, упомянутых в приложениях к настоящему рамочному решению", — цитирует документ РИА Новости.
По условиям решения, "разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее чем 2 километров в ширину и 2 километров в глубину".
Напомним, в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признали легитимность февральского госпереворота и провозгласили создание "народных республик"ДНР и ЛНР. Киев считает эти территории оккупированными, против самопровозглашенных ЛНР и ДНР были начаты военные операции.
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