В Киеве в парке "Владимирская горка" неизвестные разрисовали памятник князю Владимиру. Есть мнение, что такой акт был приурочен к народному голосованию за самую выдающуюся историческую личность.
Дело в том, что Владимир Красное Солнышко обошел самого Степана Бандеру, что, видимо, не понравилось местным националистам.
С 14 сентября портале телеканал "112 Украина" проводит упомянутое голосование. На данный момент Владимир лидирует по количеству голосов (35%). На втором месте Бандера — 23%.
Итоги голосования будут подведены 13 октября. Голосование проходит в режиме онлайн.
Напомним, что 5 сентября в центральном Шевченковском районе Киева неизвестные разрисовали и повалили на землю памятник Зое Космодемьянской. "Он (памятник) пострадал от рук вандалов. Его сейчас увезли на восстановление. Будем восстанавливать. Неизвестные разрисовали памятник и повалили его на землю… Сам он цел. Мы его восстановим и вернем городу. Будем ли возвращать на прежнее место — решаем, поскольку видим, что есть агрессивно настроенные против него люди", — рассказал ранее глава районной администрации.
Случаи вандализма в отношении памятников, относящихся к советскому периоду, широко распространились на Украине во время "евромайдана" и после госпереворота в феврале 2014 года.
В начале июня в Киеве, возле отеля "Лыбидь", неизвестные вандалы уничтожили стоявшую там с 1980 года скульптуру Олимпийского Мишки. Талисман Московской олимпиады простоял там 36 лет пока до него не добрались деятели "декоммунизации".
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