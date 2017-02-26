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Источник Правда.Ру

Андрей ПУРГИН: "Ситуация в Донецке крайне тяжелая — и продолжает ухудшаться"

Мир » Бывший СССР » Украина

Главными новостями Донбасса в последние дни стали захват фильтровальной станции в Донецке, мощный взрыв, сокращение подачи воды и, пожалуй, приезд опального нардепа Рады Надежды Савченко.

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Фото: AP

Украинская сторона, как сообщается в последнее время, освободила территорию Донецкой фильтровальной станции, однако возводит рядом с ней укрепительные сооружения.

"Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции", — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он отметил также, что ВСУ "укрепляет свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий".

"Украинская сторона отказывается поступать аналогичным образом, в результате чего всячески затягивает расконсервирование станции, что отвечает общей концепции гуманитарной блокады Донбасса со стороны украинских властей", — заявил Басурин.

Тревожные события, происходящие в Донецке, для читателей "Правды.Ру, прокомментировал основатель движения "Донецкая республика", донецкий общественно-политический деятель Андрей Пургин.

Ситуация на данный момент тяжелая. Не очень понятно, что будет с водой: будет ли она теперь массово техническая или все же частично питьевая. Ситуация с фильтровальной станцией очень серьезная. Возможно, город будет употреблять по большей части техническую воду.

Военное обострение заметно повсюду, обстрелы идут спорадически — и не прекращаются ни на одну минуту. Местами город серьезно трясет, местами некоторое затишье, но по всей линии соприкосновения идут обстрелы. Увы, но ситуация имеет отчетливую тенденцию к ухудшению.

Город живет относительно спокойной жизнью; скажем так, "спокойной" для тех, кто привык жить с канонадой над головой, под обстрелами и с полувоенным положением. Спасти ситуацию могло бы возвращение фильтровальной станции к нормальной работе. Но на сегодняшний день, насколько я понимаю, это невозможно: люди на месте говорят, что там техника уже на металлолом только годна, да и один основной трансформатор — размером с пятиэтажный дом.

Что же касается визита Савченко в Донецк — я считаю, что это очень большая ошибка. Есть такая поговорка: "Это хуже, чем предательство: это просто ошибка". Нам не нужно забывать, что этот человек получил приговор суда за преступление — и этот приговор никто не отменял. С моей точки зрения, ее визит — оскорбление павших и оскорбление Донбасса. Это не та фигура, которая может считаться политической. Это — фигура, которая может считаться только преступной.

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