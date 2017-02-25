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Источник Правда.Ру

Савченко рассказала об отношении к украинским пленным в ДНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские военнопленные, находящиеся в Донецкой самопровозглашенной республике, рассказали нардепу Надежде Савченко о том, что   отношение к ним здесь нормальное.

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Фото: Facebook/Надежда Савченко

"Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка - час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5-й канал". Верят, что скоро будут на свободе, и надежды не теряют! Боремся за наших собратьев!", - написала Савченко в Facebook.

Внефракционный депутат украинской рады, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ,  Надежда Савченко прибыла в пятницу вечером в колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики.

Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

Как сообщала "Правда.Ру", после появления информации о приезде в ДНР депутата Верховной рады Надежды Савченко украинские силовики начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Некоторые источники сообщают, что обстрелам подверглись Ясиноватая, окрестности Макеевки и территория бывшего аэропорта Донецка.

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