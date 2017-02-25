Украине опять срочно требуется летальное оружие?

Киев очень нуждается в летальном оружии, заявил глава украинского МИД Павел Климкин, а та военнная помощь, которую оказывают сейчас США, официально выражается пока лишь в поставках обмундирования и оборудования.

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Хотя вопрос предоставления Киеву "летального вооружения" не раз поднимался, но Киев такого оружия так и не получил. На недавней встрече с Климкиным первый заместитель министра обороны США Боб Уорк заверил, что "США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил".

"Мы однозначно в нем (летальном оружии – ред.) нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения — на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо. Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам нужно эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах", — сказал Климкин в интервью изданию ZN.UA, отвечая на вопрос, нуждается ли Украина в летальном оружии.

По его словам, он видит, что это взаимодействие реально начинает давать результаты. "И, главное, по реакции наших друзей и коллег я понимаю: и они видят, что результаты есть", — отметил Климкин.

От планов поставки вооружений на Украину неоднократно предостерегала Москва, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса на Украине и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, избранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Однако этот вопрос поднимается вновь и вновь. В начале февраля с просьбой о предоставлении Киеву летального оружия к президенту США Дональлду Трампу с письмом обратился глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн. По его мнению, это вооружение надо предоставить Киеву, чтобы он мог "отбиться от российских атак" и для помощи в защите его территорий от "дальнейших нарушений со стороны России и сепаратистов".

"Нынешняя администрация еще не до конца разобралась в делах Украины и будет дальше обсуждать - возможно, непублично - вопросы поставки летального оружия, - сказал в беседе с "Правдой.Ру" Алексей Токарев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, -По крайней мере, в последний раз они поставляли оружие - винтовки, автомобили Hummer - в начале 17 года, когда три американских сенатора, самый известный из которых Джон Маккейн, прибыли в Мариуполь, практически на линию фронта, и в присутствии президента Порошенко передавали ВСУ армейскую технику".

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