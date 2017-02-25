ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки

За 2016 год экспорт из стран Евросоюза на Украину увеличился на 2,575 миллиарда евро по сравнению с 2015 годом. Экспорт из Украины в ЕС также вырос, но… на 243 миллиона евро.

По статистике генерального директората по торговле Еврокомиссии, в 2016 году ЕС экспортировал на Украину товаров на сумму 16,505 миллиарда евро.

Годом ранее европейцы экспортировали продукции на 13,93 миллиарда евро. Показатели Украины — 13,08 миллиарда евро в прошлом году и 12,837 миллиарда евро в 2015-м. Таким образом, рост украинского экспорта в страны Евросоюза за прошлый год оказался в десять раз ниже, чем достижение ЕС.

Стоит заметить, что растет разница и в показателях украинского импорта из Евросоюза. Согласно статистике Еврокомиссии за прошлый год, продукции в Европу из Украины было поставлено на 3,425 миллиарда евро меньше, чем из ЕС на Украину. Разница между украинским импортом и экспортом в 2015 году была в три раза меньше: 1,093 миллиарда евро.

В настоящее время между Украиной и Евросоюзом действует соглашение о зоне свободной торговли. Напомним, что попытка президента Украины Виктора Януковича отложить соглашение на год привела к государственному перевороту в 2013 году.

В числе выгод от соглашения чиновники в Брюсселе называли переход украинских производителей на стандарты Евросоюза; дескать, это долгий процесс, но он будет вознагражден упрощенным доступом на рынок ЕС. Украинские предприятия также станут более конкурентоспособными на мировой арене, так как стандарты ЕС признаются во всём мире, утверждали еврочиновники.

Уверенность в том, что торговля с Евросоюзом в течение нескольких лет может компенсировать потерю украинского рынка, выражал и Петр Порошенко. Напомним в связи с этим о регулярных акциях на украинских предприятиях, сотрудники которых сейчас выступают за восстановление экономического сотрудничества с Россией: перспектива "нескольких лет", конечно, обнадеживает, но жить на что-то надо в данный момент.

Заметим, что согласно данным Государственной службы статистики Украины экспорт украинских товаров в Россию в 2016 году составил 3,591 миллиарда долларов; это на 1,235 миллиарда меньше, чем в 2015 году, отмечает Russia Today.

Странную ситуацию, сложившуюся в торговле между ЕС и Украиной, для читателей Pravda.Ru прокомментировал Александр Гущин, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, заместитель заведующего кафедрой.

Торговля с Украиной оказалась для ЕС в 10 раз выгоднее, чем для Киева. После подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Киевом Европа увеличила экспорт на Украину в 2016 году на €2,575 млрд. Экспорт же украинских товаров в ЕС вырос незначительно — всего €243 млн. К чему приведет дальнейшее сотрудничество на таких условиях? Выходит так, что Украине не удается воспользоваться льготными преимуществами, которые были обещаны при создании зоны свободной торговли?

Да, я думаю, что в краткосрочной перспективе какого-то прорыва в этом плане не будет, потому что эти соглашения предусматривают довольно серьезные квоты. И, кстати говоря, торговые отношения с Россией сократились очень сильно, а экспорт со стороны Украины в Европу не растет. Он, конечно, поддерживается, но соблюдается серьезная диспропорция со стороны качественного состава, структуры этого экспорта. То есть в основном это рост агроэкспорта — и во многом только за счет падения промышленности эти показатели достигнуты.

Это было ожидаемо изначально, что здесь будут диспропорции в сторону Евросоюза. Украинские власти знали, на что шли, потому что масштабы экономик кардинально разные. Но, конечно, надежды у них были другие, никто не думал в такой степени проигрывать. В 10 раз — это очень много. Это, что называется, игра в одни ворота: ЕС попросту высасывает из Украины все оставшиеся соки.

Еевропейский рынок, по сути своей, в значительной степени закрыт для Украины, это совершенно очевидно. То есть для Украины сейчас стоит задача — даже если предположить, что будет в дальнейшем развиваться вот этот убыточный, накладный прозападный вектор — диверсификации своих рынков. То есть Украине срочно необходимо более активное участие на рынках Востока, Латинской Америки, тех же стран СНГ. Потому что и дальше европейский рынок останется закрытым и жестко квотированным для многих украинских товаров и производителей.

Как действовать? Надо исходить из реальных обстоятельств. Полного разрыва с евроассоциацией не будет. При нынешних властях — точно. Но я думаю, что и при следующих тоже. Понятно, что общий вектор сохранится. Другое дело, что в украинском экспертном сообществе наступает осознание происходящего и определенное разочарование теми возможностями, о которых говорилось в период Евромайдана.

Несмотря на то, что в прошлом году был достигнут небольшой рост экономики (1,5-1,8 процента), — вопрос в том, насколько возможно будет Украине и дальше продолжать такое однобокое сотрудничество с Западом. В долгосрочной перспективе — если бы было качественное управление, отсутствие коррупции, прозрачная система получения и использования кредитов — сотрудничество с Западом гипотетически можно было бы использовать с выгодой. Но вопрос остается вот в каком своем аспекте: способна ли украинская элита совершить эти изменения сейчас — и была ли способна когда-либо? Очевидно, что нет.

В общем, сейчас перед Украиной стоит важнейшая задача: диверсификация существующих рынков и попытки выйти со своей продукцией на другие, а не только действовать в одном русле ЕС и долбиться в эту непробиваемую стену.