Порошенко рассказал об обожании Маннергейма

источник Pravda.Ru

Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Финляндии. На встрече с украинской диаспорой jy рассказал о своем отношении к Карлу Густаву Маннергейму — известному участнику блокады Ленинграда, на нем, по словам историков, лежит ответственность за гибель миллионов человек.

"Сегодня я возложил цветы к могиле маршала Маннергейма… И я говорю президенту (Финляндии Саули Ниинистьо, — ред.): "Вы даже не представляете, насколько маршал Маннергейм сейчас популярен в Украине. Потому что он образец. Образец поведения лидера государства, который способен защитить свободу, волю и демократию своей нации. И украинцы сейчас берут пример и делают все возможное, чтобы защитить свою свободу и демократию", — цитирует Порошенко Укринформ.

Также президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетил музей Маннергейма. В память о посещении музея президенту Украины подарили копию фотографии, на который изображены последний гетман Украины Павел Скоропадский и Маршал Маннергейм в молодости.

Ранее СМИ сообщили, что харьковское издательство "Фолио" издаст запрещенные в России дневники одного из идеологов нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Как пишет СМИ, идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках, передает РИА Новости.

То, что на Украине поднимает голову фашизм, уже не новость. Напомним, в нескольких городах Украины 1 января по случаю годовщины со дня рождения идеолога и руководителя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли факельные шествия. Самое массовое было в Киеве: на улицы украинской столицы вышли с факелами почти тысяча человек. Его участники промаршировали по центру Киева, а после устроили митинг на площади Независимости.

А на днях стало известно, что на одной из улиц Киева была открыта мемориальная доска основателю Организации украинских националистов (ОУН) и соратнику Степана Бандеры Евгению Коновальцу. В начале 30-х годов, когда вскоре после прихода нацистов к власти в Германии руководство ОУН установило систематические контакты с нацистскими правителями, Коновалец лично дважды встречался с Гитлером.

Между тем около 11 тысяч недавно рассекреченных документов ЦРУ свидетельствуют, что США считали террористами украинских националистов, их организации и лидеров — таких, как Степан Бандера. Впрочем, это не помешало Вашингтону финансировать, поддерживать и использовать этих людей.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!