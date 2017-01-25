Пользователи сети посмеялись над "жутко тарахтящим" украинским беспилотником

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Источник Правда.Ру

В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО

Мир » Бывший СССР » Украина

 

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скриншот с видео на youtube

Украина опять насмешила интернет военной "супер-техникой". В сеть выложили видео с испытаний нового украинского дрона, вооруженного противотанковым ракетным комплексом.

Создатели (ОКБ "Матрица технологий") именуют свое детище "тяжелый коптер "Командор". В его основе комбинированная двигательная установка. Дрон может находиться в воздухе около часа. А дальность полета по кругу составляет 60 километров.

Задачи перед ним ставят масштабные: его хотят использовать как носитель управляемых и неуправляемых ракет, пулеметных огневых точек, а также для ретрансляции сигналов, разминированию местности, доставке боекомплекта. А в будущем, уверены на Украине, дрон даже сможет эвакуировать раненных и перебрасывать бойцов, передает Российская газета.

Однако то, что увидели пользователи интернета на видео, очень расходится с описанием. Перед нами предстает медленный, жутко тарахтящий, неповоротливый аппарат. От земли "Командор" способен оторваться буквально на 3-5 метров. Так что официальное название "тяжелый коптер" он вполне оправдывает.

Примечательно, что над дроном в сети смеются и сами украинцы.

Пользователь под ником "Святой Андрей" полагает, что если при виде коптера кто-то и умрет — "то только от смеха".

А multkorobka уверен, что "эту хрень можно палкой сбить, или из рогатки даже".

Напомним, ранее председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский похвалился ракетным оружием в украинской армии, которого нет у России.

"Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", — цитирует депутата РИА "Новости".

Правда, эксперты в ответ на такие заявления говорят, что все "новейшее оружие" на Украине — не более чем модернизация старых проектов.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Украина оснастила армию старой техникой. Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне боев в Донбассе. СМИ уже высмеял решение военного ведомства. Журналисты предположили, что раз у украинских силовиков вновь появились максимы, то в будущем у солдат вновь появится тачанка.

Напомним, ранее в украинскую армию уже поступала старая техника. В прошлом году страна закупила несколько десятков британских броневиков Saxon. Их разработали в 1980-х годах.

Британское командование тогда само признало, что переданные Украине броневики будут совершенно бесполезны на линии фронта. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат. Украинцев, которым продают "совершенно неподходящие для операций" броневики, бывший генерал назвал "несчастными".

Несмотря на насмешки, президент Украины Петр Порошенко армией гордится. Вот только недавно он проговорился, что на защиту государства приходится "гнать в шею". В декабре он заявил, что в стране остановлена мобилизация, и усилия направлены на создание профессиональной контрактной армии. Порошенко сообщил тогда, что "никого уже в шею на защиту Украины мы не гоним".

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